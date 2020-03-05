تكنولوجيا: سوارة Realme Band الذكية تنطلق ببطارية تدعم عمر شحن حتى 10 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم عن سوارة Realme Band الذكية التي تتميز بشاشة ملونة، وتدعم عرض الإشعارات، وتتميز بعمر شحن يصل إلى 10 أيام.

تأتي سوارة Realme الذكية بحجم 0.96 إنش في شاشة ملونة، تتميز بدقة عرض 80 في 160 بيكسل، كما تتسع الشاشة لعدد 64 حرف، وتتيح عرض الإشعارات، كما يدعم زر السوارة المميز بخاصية اللمس التنقل بين الصفحات، ويتيح تطبيق LinkSmart المصاحب للسوارة الذكية عرض النصوص من الفيس بوك، والواتس اب، وتويتر، ماسنجر، TikTok إلى جانب رسائل SMS.

ويدعم تطبيق LinkSmart تبديل أوجه السوارة الذكية بين 5 من الأوجه المتاحة في الوقت الراهن على أن تقدم الشركة المزيد من الإختيارات لاحقاً.

كما تضم السوارة الذكية طبقة زجاجية مسحة لحماية الشاشة، أيضاً تأتي السوارة الذكية بمعايير IP68 لمقاومة الماء عند عمق 1.5متر، كما تأتي سوارة Realme بمدخل USB-A لدعم شحن السوارة الذكية مباشرة، وتضم سوارة Realme Band بطارية بقدرة 90 mAh لعمر شحن يصل إلى أيام مع ميزة رصد معدل ضربات القلب.

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ويمكن لسوارة Realme الذكية أن تدعم رصد ضربات القلب في الوقت الفعلي، وميزة تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً رصد عدد الخطوات، كما تأتي بعدد 9 من الأنماط الرياضية، كما تتيح السوارة الذكية إختيار ثلاثة من الأنماط الرياضية التي يمكن الوصول إليها بشكل سريع.

ومن المقرر أن تنطلق السوارة الذكية بألوان الأخضر، والأسود إلى جانب اللون الأصفر، كما تدعم السوارة الذكية تغيير الأربطة بآداء سريع، وتنطلق في السوق الهندي في 9 من مارس بسعر 20.5 دولار.

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