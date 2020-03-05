هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G القادم يظهر في ملصق رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE قامت بإنشاء صفحة ترويجية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وهي الصفحة التي تضم ملصق لهاتف الألعاب القادم Nubia Red Magic 5G، وهو ما أتاح لنا فرصة إلقاء نظرة على تصميم هذا الهاتف المنتظر.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب، وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فقد تم تضمينها في الإطار العلوي الكلاسيكي للهاتف. وفي الواجهة الخلفية، نلاحظ أن الهاتف Nubia Red Magic 5G يضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في المحور الأوسط العلوي من الواجهة الخلفية علمًا أن الكاميرا الأساسية فيها ستضم مستشعر بدقة 64 ميغابكسل. وإلى جانب ذلك، فهذا الملصق يؤكد لنا كذلك أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيكون متوفرًا بلونين هما الأسود والأحمر. ومع ذلك، فقد إتضح أن شركة Nubia ستقوم أيضًا ببيع نسخة أخرى من الهاتف Nubia Red Magic 5G تضم واجهة خلفية شفافة والتي تعرض لنا المكونات الداخلية للهاتف.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 5G في اليوم 12 من شهر مارس الجاري، وقد أكدت لنا شركة Nubia بالفعل العديد من مواصفات هذا الهاتف.

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في الواقع، نحن نعلم بالفعل أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، ومودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومروحة للتبريد يمكنها بلوغ 15 آلف دورة في الدقيقة، على الأقل وفقا لما نشره الحساب الرسمي للعلامة التجارية Nubia على وسائل التواصل الإجتماعي.

بفضل خفض درجة الحرارة الداخلية سيكون الهاتف Nubia Red Magic 5G قادرًا على تقديم أداء أفضل، فقد نجح هذا الهاتف بالفعل في بلوغ 633 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu بمساعدة من الذاكرة العشوائية 16GB LPDDR5، والذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.0.

وصل الهاتفين Nubia Red Magic 3 و Nubia Red Magic 3s مع نظام Android Pie الخام، لذلك نود أن نرى العلامة التجارية Nubia تحافظ على نفس التقليد مع الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم من خلال تزويده هو الآخر بنظام Android 10 الخام مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى واجهة المستخدم.