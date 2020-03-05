هاتف الألعاب الجديد Xiaomi BlackShark 3 يحظى بإعجاب كبير في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro. ومنذ ذلك الحين، فتحت العلامة التجارية الصينية باب التسجيل المسبق للأشخاص المهتمين بالحصول على هذا الهاتف في الصين. وفي غضون يومين فقط، سجل أكثر من 5 ملايين شخص إهتمامهم بالهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro.

بطبيعة الحال، هذه ليست طلبات مسبقة حيث يقوم العميل بدفع ثمن الهاتف كاملاً وإنتظار أين يتم شحنه إليه عندما يحين موعد إطلاقه، وإنما تسجيلات مُسبقة فقط حيث يقوم العميل بالتسجيل في قائمة تضم مجموعة من الأشخاص الآخرين المهتمين بالحصول على الهاتف عندما يتم عرضه رسميًا للبيع. ومع ذلك، فالتسجيلات المُسبقة تعد مؤشرًا على الطلب الذي سيحظى به الهاتف. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتفين BlackShark 3 و BlackShark 3 Pro سيحصدا مبيعات قوية على الأرجح في الصين.

للتذكير، الهاتف BlackShark 3 الجديد يستهدف عشاق الألعاب المحمولة الذين يتطلعون للحصول على هاتف رائد مميز من حيث التصميم والمواصفات التقنية لمساعدتهم على تقديم أفضل أداء ممكن أثناء تشغيل ألعابهم المفضلة.

في الواجهة الأمامية، هناك شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وإثنين من مكبرات الصوت، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. وتدعي شركة BlackShark أنها تمكنت من تقليص زمن الإستجابة.

تحت الغطاء، هناك المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، و8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.0. ولإظهار مدى فعالية هذه المكونات في تعزيز الأداء، فقد تمكن الهاتف BlackShark 3 من تسجيل أكثر من 600 آلف نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu مما يجعله الهاتف الأسرع على هذه المنصة على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم ترقية نظام التبريد في الهاتف BlackShark 3 الجديد إلى إصدار أحدث يأتي مع لوحة وأنبوب للتبريد بالسائل من أجل الإدارة المثلى للحرارة.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فالهاتف BlackShark 3 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف BlackShark 3 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4720mAh، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

وبغض النظر عن الهاتف BlackShark 3، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية BlackShark بالكشف أيضًا عن الهاتف BlackShark 3 Pro، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف BlackShark 3 بإسثتناء أنه حصل على شاشة أكبر بحجم 7.1 إنش وبدقة +QuadHD، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W.

وعلى عكس BlackShark 3 العادي، فالهاتف BlackShark 3 Pro الجديد من شركة Xiaomi يضم أزرار كثف ميكانيكية منبثقة، وهو الحل الذي من شأنه أن يوفر تحكم دقيق وردود فعل مميزة.

يبدو أن أزرار الكتف ستكون مستوية مع إطار الهاتف عندما لا تكون قيد التشغيل ويمكن أن تنبثق عندما يكون اللاعب في حاجة إليها كما يتضح في الفيديو التشويقي. ووفقا لحساب BlackShark الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فسوف يصل طول كل زر إلى 21 ملمتر. وتقول الشركة كذلك أن هذه الأزرار قادرة على تحمل أكثر من 300 آلف عملية إنبثاق وأكثر من مليون نقرة.

سيتم عرض الهاتف BlackShark 3 للبيع في الصين إبتداءً من اليوم 6 مارس مقابل ما يُعادل 500 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، في حين سيتم عرض الهاتف BlackShark 3 Pro للبيع إبتداءً من 17 مارس مقابل ما يُعادل 675 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB.