راك سبيس توسع حضورها في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت (راك سبيس)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات التقنية، عن توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط سعياً للارتقاء بمستويات الدعم الذي تقدمه لعملائها، ويأتي ذلك في ضوء الاستثمارات المكثفة التي تخصصها الشركة للتوسع في أرجاء أوروبا والشرق والأوسط وأفريقيا في عام 2020 في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز مكانتها كأفضل شركة للخدمات التقنية المتطورة على مستوى العالم.

وتتضمن خطوة التوسع المدعومة باستثمارات بملايين الدولارات، افتتاح مقر للشركة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يعمل المقر على توظيف كوادر المبيعات المتمرسة والمستشارين المتخصصين في الخدمات ودعم عمليات التسويق.

ومن شأن تركيز الشركة على التوظيف أن يسهم في ردم الفجوة في مهارات التقنيات السحابية على المستوى المحلي، وبالتالي الارتقاء بمستويات تجربة العملاء في المنطقة.

ومن خلال هذا التوسع، تهدف الشركة إلى مواكبة النجاح المتميز الذي حققته في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعدة عملائها اليوم أكثر من 500 عميل في المنطقة، إضافة إلى دفع عجلة النمو والنضج في سوق التقنيات السحابية.

ويتولى (جورج بوليزين)، المدير العام الجديد لشركة (راك سبيس) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قيادة هذه الاستراتيجية، ويركز من خلال منصبه على تقديم الخبرات الموثوقة والممارسات الفريدة لمساعدة العملاء على الانتقال إلى بيئات العمل السحابية بمنتهى السلاسة والأمان، وتحسين البيئات التقنية الحالية لدى العملاء، والعمل عن كثب إلى جانب الشركاء مثل (أمازون ويب سيرفيسز) و (منصة جوجل السحابية) و (ميكروسوفت أزور).

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ويتمتع بوليزين بخبرة تزيد عن 30 عاماً عمل خلالها في مجالات الإدارة وتطوير الأعمال، وينضم إلى فريق (راك سبيس) قادماً من شركة (آي بي إم) حيث شغل منصب تنفيذي تطوير الأعمال – مدير الشرق الأوسط وأفريقيا، وتولى مسؤولية تقديم الخدمات الاستراتيجية واسعة النطاق وطويلة الأمد.

وفي هذا السياق، قال (مارتن بلاكبيرن)، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة (راك سبيس): “نهدف من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز حضورنا بالقرب من عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعينا المتواصل لنصبح الشركة الأفضل للخدمات التقنية في العالم، ويكتسب هذا التوسع أهمية متزايدة في ضوء النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات السحابية في المنطقة، وحاجة العملاء المتنامية لخبرات متطورة تدعم رحلتهم نحو الانتقال إلى بيئات عمل سحابية”.

وأضاف: “من شأن الاستثمارات التي بذلتها (راك سبيس) أن تسهم في تنشيط ودعم هذه السوق الحيوية المتنامية، ضماناً لقدرتنا على دفع عجلة القيمة التي نوفرها للأعمال”.

ومن جهته، قال (جورج بوليزين)، مدير عام (راك سبيس) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تتمتع (راك سبيس) بمكانة رائدة في مجال الخدمات الاحترافية والتقنيات السحابية المتطورة، ويأتي استثمارنا في منطقة الشرق الأوسط ليعكس بوضوح التزامنا الراسخ تجاه خدمة العملاء في المنطقة، لاسيما أن قدرتنا على تسخير خبراتنا عالمية المستوى تضمن لنا مواصلة تقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائنا في المنطقة وخارجها”.

وتضم (راك سبيس) فريق عمل قوامه 6250 موظفاً حول العالم، يتمتعون بخبرات واسعة ومتنوعة في مجالات التطبيقات والبيانات والأمن والخدمات السحابية الهجينة والمتعددة، وعلاوة على مقرها في دبي، تمتلك الشركة مكاتب في أستراليا وألمانيا والهند وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.