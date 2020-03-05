انخفاض في الحرارة وأمطار وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يصل لـ7 درجات على القاهرة، مع سقوط أمطار.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن طقس الجمعة مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ومائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ودافئ نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد.

وتابعت: "وتنشط حركة الرياح على مختلف المناطق لتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق ومنها شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود اصطراب لحركة الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأكدت الهيئة: "تنتشر الشبورة المائية صباحًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون رعدية على بعض المناطق".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى 0.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

Advertisements

القاهرة الكبرى 21 15

الوجه البحري 21 14

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد 27 15