Huawei Matebook 13 يغير طريقة عملك بفضل الأداء المحسن

حققت هواوي حضورًا قويًا في قطاع أجهزة الحواسيب الشخصية بفضل مجموعتها الجديدة والمبتكرة من أجهزة الحاسوب المحمول الخفيفة الوزن والقابلة للتوصيل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، ويراعي تصميم حاسب هواوي (HUAWEI MateBook 13) احتياجات المهنيين من جيل الشباب ويقدم أحدث التقنيات المبتكرة من هواوي لشريحة أوسع من المستخدمين.

ويمتاز حاسوب (MateBook 13) الجديد بخفة وزنه وجودة تصميمه ليرسي معايير جديدة كليًا ضمن فئته، وخاصةً عبر دمجه بين خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-screen Collaboration) وشاشة العرض الكاملة من هواوي (HUAWEI FullView display).

وتتيح خاصية العرض على عدة شاشات للمستخدمين الاستمتاع بمزايا المرونة والراحة لمنظومة التوصيل المشتركة مع أجهزة متعددة، ما يتيح لهم العمل بكفاءة والاستمتاع بتجارب الترفيه بمنتهى السهولة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة.

وحرصت هواوي مع حاسب (HUAWEI MateBook 13) الجديد على الارتقاء بالقوة والأداء إلى مستويات جديدة كليًا، ويعزى ذلك بالمقام الأول إلى تزويد الحاسب بالجيل العاشر من معالجات (Intel Core) وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة بدقة 2K المزودة بخاصية اللمس المتعدد وخاصية العرض على عدة شاشات من أجل توفير حياة مريحة ومتصلة.

وقال (كيث ليبو)، المدير الإقليمي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تمثل الحواسيب المحمولة أحد المنتجات الرئيسية التي تلعب دورًا هامًا في استراتيجيتنا الشاملة، وتعتبر قابلية التوصيل بين الأجهزة الذكية والحواسيب المحمولة حاجة ملحة من أجل منح المستخدمين تجربة شاملة وسلسة لأبعد الحدود، ويجمع حاسب (HUAWEI MateBook 13) الجديد بين الجوانب الجمالية المتميزة والتجربة المتصلة التي توفرها خاصية العرض على عدة شاشات، إلى جانب تجربة المشاهدة الموسعة لشاشة العرض الكاملة من هواوي والأداء المذهل من أجل توفير تجربة مستخدم متميزة ومريحة ومحمولة وقوية”.

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وتعتمد سلسلة (HUAWEI MateBook Series) على الخبرة الواسعة التي تمتلكها هواوي في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة المبتكرة، إلى جانب التزامها المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة، كما تشكل أجهزة الحاسب المتميزة هذه جزء من منظومة متنامية من أجهزة هواوي المتصلة مع بعضها لتوفير خاصية العرض على عدة شاشات.

وتساهم هذه الميزات المذهلة في جعل هذا الحاسب القوي والأنيق الرفيق المثالي للمستهلكين الراغبين بالاستمتاع بتجارب الحياة والعمل على أكمل وجه.

تجربة مستخدم مثالية:

من المفترض أن تصبح الحواسيب المحمولة في المستقبل أجهزة أكثر ذكاء وكفاءة وقابلة للاتصال على نحو متزايد، وتساعد هواوي في تحقيق هذه الرؤية الجريئة من خلال تقديم ابتكارات جديدة تلبي جميع الاحتياجات وتقدم تجربة تفاعلية تضمن تكامل الحاسب المحمول مع الهاتف الذكي بكل سلاسة.

ويعتبر التزام هواوي بتوفير منظومة من الأجهزة التي تتيح إمكانية التفاعل بين المنتجات من الجوانب الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في الوصول إلى هذا المستقبل المنشود، وكنتيجة لذلك، يأتي حاسب (HUAWEI MateBook 13) مزودًا بخاصية العرض على عدة شاشات، والتي تنفرد بها هواوي، لتغير بذلك من طريقة إنجاز العمل بشكل جذري، إذ يمكن للمستخدم مواصلة الاستمتاع بتطبيقات الهاتف الذكي على الحاسب.

وتتخطى أهمية هذه الخاصية مسألة تمكين نقل الملفات بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي، إذ تمكنت هواوي من خلال الاعتماد على قدرات المعالجة القوية وقدرات النظام الأساسي لحواسيب (MateBook) من إزالة العقبات الكامنة بين البنية الأساسية لأنظمة ويندوز وأنظمة أندرويد، لتتمكن بذلك من تحقيق كامل إمكانات عملية التوصيل بين هذين النظامين.

وبات الآن بمقدور المستخدمين سحب وإسقاط الملفات بين الهاتف الذكي وحاسب (HUAWEI MateBook 13) بكل سهولة ومرونة، ويمكن استخدام ملحقات الحاسب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة كملحقات للهاتف الذكي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وراحة، بحيث يصبح الحاسب المحمول قادرًا على مشاركة تطبيقات مكتبية أكثر تطورًا مع الهاتف للكشف عن تجربة مكتبية جديدة ويصبح هاتف المستخدم جزء من بيئة مكتبية أكثر أمانًا وملاءمة.

المستوى التالي من شاشات العرض الكاملة:

تلعب شاشة الحاسب المحمول دورًا لا يستهان به في توفير تجربة مستخدم نابضة بالحياة والحيوية، ولطالما ركزت هواوي على اختيار شاشات العرض المناسبة للعمل أو الترفيه، وتمتاز سلسلة حواسيب (HUAWEI MateBook 13) بشاشة عرض كاملة من هواوي بدقة 2K بقياس 13 إنشًا وبدقة عرض 2160×1440 بيكسل مع معدل تباين 1000:1، بالإضافة إلى دعم كامل بنسبة مئة في المئة لدرجات تباين الألوان الأساسية.

وتتمتع الشاشة بتناسب أبعاد يبلغ 3:2، ما يجعل من مشاهدة الأفلام المفضلة تجربة غامرة بمعنى الكلمة، خاصةً مع قدرة الشاشة على عرض التفاصيل الدقيقة للصور أو مقاطع فيديو عالية الوضوح.

ويمكن للمستخدم أيضًا اختبار شاشة العرض الكاملة بدقة 2K مع خاصية اللمس المتعدد لحاسب (HUAWEI MateBook 13)، كما تتيح هذه الخاصية للشاشة تتبع إدخالات لمسية متعددة بدقة عالية إلى جانب دعم التحكم بالجهاز بواسطة إيماءات الأصابع، حيث يكفي تمرير ثلاثة أصابع نحو الأسفل، لأخذ لقطة للشاشة بكل سهولة وسرعة.

وتحظى أجهزة الحاسب المحمولة خفيفة الوزن بشعبية واسعة، ويرتقي حاسب (HUAWEI MateBook 13) بتصميم شاشة العرض الكاملة من هواوي نحو مستويات جديدة، إلى جانب نسبة الشاشة إلى الهيكل الرائدة على مستوى القطاع والبالغة 88 في المئة.

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وبفضل إطاره الجانبي الأنيق بمقاس 4.4 ميليمتر، فإن الحاسب يوفر شاشة كبيرة رغم مظهرها صغير الحجم لتعزيز سهولة الحمل، وبخلاف الحواسيب المحمولة التي تقدم تناسب أبعاد يبلغ 16:9، فإن حاسب (HUAWEI MateBook 13) يوفر تناسب أبعاد يبلغ 3:2، ليوفر بالتالي مساحة عرض فعلية أكبر.

ويتألق حاسب (HUAWEI MateBook 13) بتصميم معدني بسيط، حيث تندمج حوافه بسلاسة مع تشطيبات الألمنيوم المصقولة ونعومة القطع باستخدام تقنية التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)، وبفضل أبعاده البالغة 286×211×14.9 ميليمتر ووزنه البالغ نحو 1.3 كيلوجرامًا فقط، فإن (HUAWEI MateBook 13) يوفر حجمًا ووزنًا مثاليًا للمستخدمين كثيري التنقل.

أداء فائق في هيكل نحيف:

بالرغم من تصميمه النحيف وحجمه الصغير، فإن (HUAWEI MateBook 13) يشتمل على بطارية كبيرة بقدرة 41.7 واط ساعي تعمل إلى جانب حلول إدارة الطاقة والتبريد المتقدمة لتوفير إمكانية تشغيل الجهاز على مدار ساعات اليوم.

ويمكن لحاسب (HUAWEI MateBook 13) تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة محليًا بدقة FHD لمدة 11.6 ساعة، إلى جانب دعم تشغيل المهام الإنتاجية التي تتطلب أداءً عاليًا لمدة 9 ساعات، أو حتى تصفح الإنترنت لمدة 8 ساعات متواصلة.

كما يأتي الحاسب مزوداً بمحول طاقة محمول من نوع (Type-C) بقدرة 65 واط، وهو متوافق مع مجموعة متنوعة من قيم الشحن، وإلى جانب استخدامه لشحن الحاسب المحمول، يدعم محول الطاقة هذا خاصية الشحن فائق السرعة من هواوي (HUAWEI SuperCharge) لمجموعة محددة من الهواتف الذكية، ويتيح محول الطاقة هذا للمستخدم إمكانية شحن الحاسب المحمول بسرعة فائقة في أي مكان.

ويساهم كل من الوزن الخفيف وشاشة العرض الكاملة والأداء رفيع المستوى لحاسب (HUAWEI MateBook 13) في جعله الخيار المثالي للمهنيين الشباب الذين يرغبون باقتناء أجهزة توفر تجربة مريحة وعالية الإنتاجية وتصميماً بالغ الأناقة.

ومن حيث الأداء، تم تزويد الإصدار المتميز من (HUAWEI MateBook 13) بالجيل العاشر من معالجات (Intel Core)، وبالإضافة إلى المعالج، يأتي الحاسب مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل حتى 16 جيجابايت، كما يمتلك الجهاز محرك أقراص الحالة الصلبة (PCIe SSD) الذي يمتاز بسرعته العالية، مما يتيح للأفراد المبدعين فرصة التعبير عن أنفسهم دون القلق من بطء القراءة أو الكتابة.

وتم تزويد الحاسب المحمول ببطاقة رسومات منفصلة من طراز (NVIDIA GeForce MX250) مع ذواكر (GDDR5) بسعة 2 جيجابايت، وتوفر وحدة معالجة الرسوميات هذه قوة المعالجة الرسومية اللازمة لدعم مهام تحرير الصور والفيديو، فضلاً عن تجارب الترفيه.

ويرتبط الأداء التشغيلي للحواسيب المحمولة ارتباطًا وثيقًا بأدائها الحراري – إذ تولد الأجهزة ذات الأداء العالي درجات حرارة أعلى من نظيراتها ذات مستويات الأداء الأدنى، ويستخدم (HUAWEI MateBook 13) نظام التبريد (HUAWEI Shark Fin Design 2.0).

وباعتباره مستوحى من تصميم زعنفة سمكة القرش، فإن نظام التبريد يستخدم مراوح عالية السرعة لتوليد تدفق هوائي عال من أجل توفير أقصى مستويات الأداء الحراري، ويعمل نظام الترشيح الذكي (Intelligent Filtering) على رصد التغيرات الحرارية في الوقت الحقيقي وضمان استقرار الأداء، كما يوفر نظام التبريد هذا أقصى درجات الكفاءة لعملية التبريد وتبديد الحرارة دون القلق بشأن ارتفاع مستويات الضوضاء.

حياة مريحة ومتصلة:

يمكن للمستهلكين في يومنا هذا إلغاء قفل هواتفهم الذكية بلمسة إصبع واحدة، لذلك من الطبيعي أن يرغب المستخدم بامتلاك جهاز حاسب محمول قابل للتشغيل بالسرعة ذاتها، وتحقيقاً لهذه الغاية، فقد حرصت هواوي على تحسين سرعات الإقلاع على مستوى نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS).

ويشتمل الحاسب على زر إيقاف وتشغيل الطاقة المزود بمستشعر بصمات الأصابع (Fingerprint Power Button) الذي يجمع بين مهام تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز والتحقق من بصمات الأصابع وتسجيل الدخول إلى النظام في زر واحد، ويسمح هذا الزر للمستخدمين بتشغيل الحاسب بسرعة فائقة واستكمال العمل دون الحاجة لإعادة إدخال كلمة السر أو إعادة مسح بصمات الأصابع.

وتميل أعداد متزايدة من المستهلكين للجلوس أمام الشاشة طوال اليوم، وفي إطار مواكبة هذه الحاجة، فإن الحاسب يستخدم تكنولوجيا راحة العين التي سبق لهواوي استخدامها في العديد من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتعمل هذه التكنولوجيا على ترشيح المستويات العالية من الضوء الأزرق وتخفيف مستويات الإجهاد التي قد تلحق بالعين.

كما يشتمل الحاسب على مكون إجباري لضبط السطوع بحيث يمكن للمستخدمين استعراض المعلومات بوضوح فائق حتى في ظروف الاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة في الهواء الطلق، وباعتباره يمثل جيلاً جديداً من سلسلة الحواسيب المحمولة (MateBook)، فإن حاسب (HUAWEI MateBook 13) يشكل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية هواوي التي تتمحور حول قابلية اتصال الأجهزة في جميع السيناريوهات.

ويوفر الحاسب إمكانات تقنية رفيعة المستوى لتزويد العملاء بتجارب استخدام أكثر كفاءة وعصرية وسهولة في الحمل. وتحافظ هواوي على التزامها بتطوير حلول متصلة تجمع بين الهواتف الذكية والحواسيب وغيرها من الأجهزة لتوفير أرقى تجارب الاستخدام للحواسيب.

السعر والتوافر:

HUAWEI MateBook 13 – i5/8GB/512GB SSD Intel UHD Graphics 620 بسعر 2,999 درهمًا إماراتيًا يتوفر للطلب الأولي بتاريخ 5/03/2020 على أن يتوفر في المتاجر بتاريخ 15/03/2020.

HUAWEI MateBook 14 – i7/8GB/512GB SSD Nvidia Geforce MX250 بسعر 4,499 درهمًا إماراتيًا يتوفر للطلب الأولي بتاريخ 5/03/2020 على أن يتوفر في المتاجر بتاريخ 15/03/2020.

HUAWEI MateBook D – Ryzen5-3500U/8GB/256GB SSD+1TB HDD بسعر 2,499 درهمًا إماراتيًا يتوفر للطلب الأولي بتاريخ 5/03/2020 على أن يتوفر في المتاجر بتاريخ 15/03/2020.