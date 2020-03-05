شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرسانة صديقة للبيئة قابلة للانحناء تمنع الإضرار بالمبانى أثناء الزلازل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور بهزاد نعمت الله في كلية العلوم والهندسة والتكنولوجيا بجامعة سوينبرن للتكنولوجيا في ملبورن: "أظهرت نتائج الاختبارات المعملية لدينا أن هذه الخرسانة الجديدة قابلة للانحناء بمقدار 400 مرة أكثر من الخرسانة العادية، لكن لها قوة مماثلة".
كما يعد البناء في المناطق المعرضة لهذا النوع من الكوارث الطبيعية أحد الاستخدامات الرئيسية التي يمكن رؤيتها لهذه المواد.
وأوضح بهزاد نعمت الله، "الجودة لها تأثير هائل على مرونة البنية التحتية لدينا مثل المباني والجسور والأنفاق".
كما الخرسانة التقليدية ليست فقط عرضة للتحطيم عند التمدد أو الثني، ولكنها تنتج بصمة كربونية ضخمة، وذلك لأن إنتاج الأسمنت ينطوي على تسخين الحجر الجيري لدرجات حرارة عالية للغاية، والتي تطلق ثاني أكسيد الكربون، فيما يعد استخدام منتجات النفايات الصناعية في هذه العملية أكثر استدامة.
واستخدم الفريق رماد تم توفيره من محطة كهرباء Gladstone في كوينزلاند بأستراليا، ويتطلب إنتاج هذه الخرسانة المبسطة طاقة أقل بنحو 36% وينبعث ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بطرق الخرسانة المرنة الأخرى.
كما أن إدراج ألياف بوليمرية قصيرة في هذا المزيج، وهو نوع من الألياف الاصطناعية التي تستخدم المواد الكيميائية الاصطناعية، يخلق تشققات بحجم الشعر متعددة لمنعها من الانهيار.
ولكن يمكن أن تجعل الشقوق الموجودة في الخرسانة التقليدية أقل مقاومة ضد الزلازل أو الأعاصير، وكذلك تفجيرات القنابل في الهجمات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: خرسانة صديقة للبيئة قابلة للانحناء تمنع الإضرار بالمبانى أثناء الزلازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.