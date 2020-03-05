شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرير "خاص" بمدمنى الألعاب الإلكترونية يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت إحدى الشركات اليابانية سريرا خاصا بمدمنى الألعاب الإلكترونية، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل على المواقع الاجتماعية.

وكما أورد موقع "سكاى نيوز"، قال موقع "بي سى جايمر" إن السرير المبتكر يوفر كل ما يشتهيه مدمنو الألعاب، مثل مكتب صغير وشاشة مزدوجة عالية الدقة وسماعات من النوع الرفيع ومكبر للصوت.

كما يمكن الوصول من خلال السرير إلى عربة صغيرة مليئة بالمشروبات والوجبات الخفيفة، مما يجعل اللاعب في وضعية مريحة، لا يحتاج من خلالها مغادرة مكانه طيلة اليوم.

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وتقول الشركة، على موقعها الرسمي، إن السرير يوفر كل ما يحتاجه اللاعب ليلعب في راحة تامة ويتجنب التنقل كل مرة لقضاء غرض معين.

وأوضحت أن ابتكارها الجديد طرح في الأسواق للبيع بنحو ألف دولار (لا تشمل المشروبات والوجبات الخفيفة).

وواجه الابتكار الجديد للشركة اليابانية عاصفة من الانتقادات على المواقع الاجتماعية، حيث عبر معلقون عن استيائهم من طريقة التعامل مع "مشكلة الإدمان" على الألعاب الإلكترونية.