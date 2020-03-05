شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة استورى إنستجرام.. تويتر تختبر ميزة اختفاء التغريدات بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تويتر" أنها ستختبر ميزة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات التى تختفى بعد 24 ساعة فقط، على غرار منشورات "الاستورى" على إنستجرام وSnapchat، ولا يمكن من خلالها إعادة التغريد أو تلقى ردود الجمهور على التغريدة، لكن يمكن بدلاً من ذلك التفاعل معه من خلال الرسائل المباشرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تطلق الشركة على الميزة اسم "Fleet"، وهى عبارة عن اختصار لكلمتين "تويتة" و"عابرة".

ويمكن للمستخدمين مشاهدة "Fleet"، من خلال الضغط على أيقونة الشخص المشارك بها، وهو تشابه آخر مع قصص إنستجرام.



ميزة تويتر

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وكتب كيفون بيكبور، المسئول عن تطوير المنتجات بتويتر فى تغريدة تعلن عن الميزة "غالبًا ما يخبرنا الأشخاص أنهم لا يشعرون بالراحة نظرًا لأن أى شخص يمكن أن يشاهد التغريدات ويجيب عليها، ويتابعون دائما أداء التغريدة (كم من الإعجابات وإعادة التغريدات ستحصل عليها)، مضيفا "يمكن أن يتعاطف كثير منا مع هذا".

يتم اختبار هذه الميزة حاليًا فى البرازيل فقط ولا يتضح إذا كانت المنصة تعتزم طرحها على نطاق أوسع ومتى ستقم بذلك.

يمكن أن تمثل هذه الميزة بالنسبة لبعض المستخدمين تحولا مرحبًا به في الطبيعة الدائمة لتويتر التي تبقي التغريدات على صفحة المستخدم حتى يختار المستخدم حذفها.

وقال تويتر، إنه على الرغم من أن "Fleet"سريعة الزوال، إلا أنها ستخضع لجميع إرشادات مجتمع المنصة حول المضايقة وخطاب الكراهية.