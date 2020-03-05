تكنولوجيا: تباطؤ في إنتاج هواتف الأيفون حتى الربع الثاني من 2020 بسبب فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع البلدان، تواجه الشركات المصنعة للهواتف الذكية عقبات متزايدة لتوفير التكوينات الخاصة بالأجهزة القادمة.

وتواجه شركة ابل بشكل خاص مشكلة في إنتاج هواتف الآيفون، نظراً لصعوبة زيادة إنتاجها مع إنتشار فيروس كورونا في الدول التي يوجد بها موردي شركة ابل.

وقد أعلنت شركة Genius Electronic Optical، وهي مورد لعدسات كاميرا آيفون، عن انخفاض إنتاجها بدرجة كبيرة خلال الشهر الماضي. كما يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن يستمر تباطؤ إنتاج العدسات خلال هذا الشهر، مع زيادة الإنتاج فقط في شهر مايو على أقرب تقدير.

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وعلاوةً على ذلك، تم إغلاق مصنع LG Innotek في كوريا الجنوبية بسبب إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا يوم الأحد، وهو المصنع المختص بتوريد وحدات الكاميرا لشركة ابل، حيث تم إغلاق المنشأه الصناعية في الوقت الحالي حتى الإنتهاء من عمليات التطهير بشكل كامل.

بالتأكيد لم تتأثر ابل فقط بتأخر إنتاج تكوينات الهواتف الذكية، حيث تم إيقاف تشغيل مصنع أجهزة سامسونج للأجهزة المحمولة في جومي بكوريا الجنوبية يوم الأحد بعد أن ثبتت إصابة موظف بالفيروس يوم السبت. وصرحت شركة سامسونج أن المصنع يخضع للتطهير ومن المرجح أن يعاد فتحه بعد ظهر يوم الثلاثاء.

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