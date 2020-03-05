Realme تكشف عن إسوارة اللياقة البدنية Realme Band مع مستشعر ضربات القلب، و10 أيام من عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أكدت لنا من قبل بالفعل، فقد قامت شركة Realme للتو بإزاحة الستار رسميًا عن إسوارة ذكية خاصة بها في نفس الحدث الذي أعلنت فيه عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro. وكما كنا نتوقع بالفعل، فهذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Realme تستهدف عشاق اللياقة البدنية وتضم شاشة ملونة بحجم 0.96 إنش وبدقة 80×160 بكسل. وجدير بالذكر أن هذه الشاشة كبيرة بما يكفي لإستيعاب 64 حرف وعرض الإشعارات.

التطبيق المُرافق LinkSmart سيعرض لك الرسائل من Facebook و Facebook Messenger و WhatsApp و Instagram و Twitter و TikTok و SMS. وبإمكانك إستخدام التطبيق نفسه لتثبيت واحدة من الواجهات الخمسة المتوفرة للإسوارة الذكية مع العلم بأنه سيتم إضافة المزيد من الواجهات مع التحديثات المستقبلية.

المواد المستخدمة في هذه الإسوارة الذكية من شركة Realme تعتبر متينة بما يكفي لتحمل الإستخدام اليومي ومقاومة المياه والغبار. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن سحب أحد طرفي الإسوارة للوصول إلى موصل USB-A والذي يتيح لك إدخال هذه الإسوارة في أي منفذ USB قديم لشحنها.

إسوارة Realme Band الجديدة تضم كذلك بطارية بسعة 90mAh والتي تستطيع الصمود لنحو 10 أيام مع تفعيل مستشعر ضربات القلب. ويمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعة و47 دقيقة.

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ومع ذلك، تقوم إسوارة Realme Band بقياس معدل ضربات قلبك في الوقت الفعلي، وهذا ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة. وعلاوة على ذلك، فهي تدعم تتبع النوم وتضم ميزة عد الخطوات. ستذكرك إسوارة اللياقة البدنية بشرب الماء لتظل رطبًا وتتحرك قليلاً إذا بقيت جالسًا لفترة طويلة.

يمكنك إختيار ثلاثة من أوضاع الرياضة التسعة ليكون من السهل عليك الوصول إليها على الإسوارة نفسها. هذه الأوضاع التسعة تشمل الكريكيت واليوغا والمشي والمشي لمسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات واللياقة البدنية. سيتم مزامنة الإحصائيات التفصيلية حول النشاط مع التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن إسوارة اللياقة البدنية Realme ستكون متاحة للشراء بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأخضر والأصفر. يبلغ عرض الأحزمة 16mm ويمكن تبديلها بسهولة.

عمومًا، ستكون إسوارة اللياقة البدنية Realme Band الجديدة متاحة للشراء مقابل 20.5 دولار أمريكي في وقت لاحق من هذا اليوم بالهند، ولكن بأعداد محدودة، على الأقل حتى اليوم 9 مارس.