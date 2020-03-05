كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة MediaTek رسمياً اليوم على أن أجهزة تلفاز 8K QLED الجديدة من سامسونج هي أول أجهزة تلفاز في العالم تنطلق بشريحة MediaTek المخصصة لتقنية Wi-Fi 6.
كشفت شركة سامسونج خلال فعاليات مؤتمر CES هذا العام عن سلسلة أجهزة تلفاز 8K QLED الجديدة التي انطلقت بتصميم Infinity وبدون إطارات، في كلاً من أجهزة Q900 وQ950، كما تميزت هذه الأجهزة بصوت متعدد الأبعاد بقنوات 5.1، وجاءت بدعم معايير Wi-Fi 6.
ولقد أعلنت MediaTek اليوم عن أن أجهزة تلفاز سامسونج الجديدة بدقة 8K هي أول الأجهزة التي تنطلق بشريحة Wi-Fi 6 لدعم الإتصال بالمعايير الجديدة، والتي تدعم المستخدمين بتجربة أفضل في خدمات البث، مع آداء أسرع وثابت في بث الألعاب أيضاً.
وتعد معايير Wi-Fi 6 الأعلى في تقنية شبكات Wi-Fi الآن، والتي تدعم المستخدمين بآداء سريع في نقل البيانات، كما تدعم أيضاً خفض إستهلاك الطاقة في الأجهزة.
من جانب أخر أكدت MediaTek على خططها القادمة لإطلاق مزيد من المنتجات والشرائح للجيل القادم من الأجهزة المميزة بمعايير Wi-Fi 6، كما تدعم أيضاً الإصدارات القادمة من أجهزة الرواتر المميزة بتقنية Wi-Fi 6، ومنصات الألعاب، إلى جانب الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أجهزة تلفاز 8K QLED من سامسونج هي الأولى بشريحة MediaTek لتقنية Wi-Fi 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.