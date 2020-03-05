شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 53 نوعًا من الأسماك معرضة لخطر الانقراض بحوض نهر كولورادو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة ديلاوير، عن أن مزارعي الماشية في الغرب الأمريكي يستنفدون مخازن المياه العذبة من نهر كولورادو، حيث وجدت الدراسة أن السبب الرئيسي كان لرى المحاصيل المستخدمة لتغذية الماشية، بما في ذلك البرسيم والذرة التي تحتاج للكثير من الماء، وبالتالي فإن 55% من جميع المياه المأخوذة من حوض نهر كولورادو تذهب إلى زراعة الغذاء للأبقار وتعرض الكثير من أنواع الأسماك بالنهر للانقراض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انخفض تدفق المياه في النهر بنسبة 20% على مدى المئة عام الماضية، حيث تعاونت الزراعة مع ارتفاع درجات الحرارة المحلية لاستنفاد مخازن المياه العذبة في المنطقة بشكل أسرع ما يمكن التعامل معه بالوسائل الطبيعية.

وقال كايل ديفيس باحث الدراسة بجامعة ديلاوير: "لقد نظرنا إلى الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي وتوليد الطاقة الحرارية، وحددنا حجم الطلب على المياه على أساس شهري"، مضيفًا: "ثم قمنا بدمج هذه التقديرات في نموذج هيدرولوجي وطني لفهم كيفية استخدام هذه المياه البشرية داخل مستجمعات المياه المختلفة في الولايات المتحدة".

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وحدد ديفيس وفريقه ما يقرب من 1000 موقع محدد حيث تم استنزاف تدفق المياه وتعرضت الأسماك للخطر، و690 من هذه المواقع المحددة كانت تعزى إلى الرى لمحاصيل أعلاف الماشية.

وتقوم تربية الماشية في حوض نهر كولورادو وما حوله بإطعام الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يتم شحن لحوم الأبقار الكبيرة إلى لوس أنجلوس وبورتان وسان فرانسيسكو ودنفر وأماكن أخرى.

ويجد الباحثون الحل دفع المزارعين لقضاء موسم أو فصلين من زراعة علف الماشية دون الزراعة، والسماح لمخازن المياه في المنطقة بالبدء في التجديد.