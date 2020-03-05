شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين من جيل الألفية يلجأون لجوجل للسؤال عن تغيير اللمبة أو تعليق صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد استطلاع رأى، أن جيل الألفية يعترفون بأنه لا يمكنهم تعليق صورة أو حتى تغيير المصباح الكهربائي، ويميلون إلى اللجوء إلى جوجل للحصول على المساعدة، حيث شمل الاستطلاع 2000 شخص من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا، والذين وضعوا ورق الحائط من بين المهام المنزلية، الذين لا يشعرون بالثقة في القيام بها دون مساعدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت أيضًا مهام مثل تثبيت باب دولاب المطبخ غير المستقر، وتحديد نوع المسمار من بين الوظائف التي لا يحاول الشباب القيام بها من دون مساعدة.

وجاءت النتائج أن هناك ما يصل إلى 87 % من مجموع الأشخاص سيلجأون إلى جوجل للمساعدة في هذه المهام التي تبدو واضحة.

وهناك ثلاثة من كل عشرة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة في مثل هذه التحديات، حيث يكون فيس بوك هو الخيار الأفضل قبل تويتر وإنستجرام وLinkedIn.

وقال نيك سيلفروود، رئيس قسم الأعمال في Plusnet، الذي كلف بالاستطلاع: "نحن نعرف أن الإنترنت أداة قوية للأعمال التجارية وأردنا اكتشاف الفرق الحقيقي الذي يمكن أن تحدثه للعمال المستقلين".

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وأضاف سيلفروود: "كانت نتائج الاستطلاع مفاجئة بشكل لا يصدق، فوفقًا للمسح، سيحصل ثلث جيل الألفية على المساعدة في المهام البسيطة المنزلية لأنهم غير واثقين من قدرتهم، بينما وافق ربعهم على قيام شخص آخر بالعمل أفضل.

وهناك أقل من ربع الذين شملهم الاستطلاع قد تصنف مهاراتهم الشخصية في المهارات اليدوية بأنها "جيدة"، في حين اعترف 13% بأن قدراتهم "سيئة".

ويُشار إلى أن 10% سعوا للحصول على المساعدة لأنهم غير صبورين، بينما 14 % منهم ليس لديهم الوقت للقيام بذلك بأنفسهم، بينما سيطلب 16% من أخيهم أو أمهاتهم الاستشارة.

واعترف أحد الأشخاص حتى بتجاهل لمبة إضاءة دون تغييرها لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل الطلب من شخص آخر تغييرها له.