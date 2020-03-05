تكنولوجيا: ملايين من جيل الألفية يلجأون لجوجل للسؤال عن تغيير اللمبة أو تعليق صورة

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت أيضًا مهام مثل تثبيت باب دولاب المطبخ غير المستقر، وتحديد نوع المسمار من بين الوظائف التي لا يحاول الشباب القيام بها من دون مساعدة.
وجاءت النتائج أن هناك ما يصل إلى 87 % من مجموع الأشخاص سيلجأون إلى جوجل للمساعدة في هذه المهام التي تبدو واضحة.
وهناك ثلاثة من كل عشرة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة في مثل هذه التحديات، حيث يكون فيس بوك هو الخيار الأفضل قبل تويتر وإنستجرام وLinkedIn.
وقال نيك سيلفروود، رئيس قسم الأعمال في Plusnet، الذي كلف بالاستطلاع: "نحن نعرف أن الإنترنت أداة قوية للأعمال التجارية وأردنا اكتشاف الفرق الحقيقي الذي يمكن أن تحدثه للعمال المستقلين".
وأضاف سيلفروود: "كانت نتائج الاستطلاع مفاجئة بشكل لا يصدق، فوفقًا للمسح، سيحصل ثلث جيل الألفية على المساعدة في المهام البسيطة المنزلية لأنهم غير واثقين من قدرتهم، بينما وافق ربعهم على قيام شخص آخر بالعمل أفضل.
وهناك أقل من ربع الذين شملهم الاستطلاع قد تصنف مهاراتهم الشخصية في المهارات اليدوية بأنها "جيدة"، في حين اعترف 13% بأن قدراتهم "سيئة".
ويُشار إلى أن 10% سعوا للحصول على المساعدة لأنهم غير صبورين، بينما 14 % منهم ليس لديهم الوقت للقيام بذلك بأنفسهم، بينما سيطلب 16% من أخيهم أو أمهاتهم الاستشارة.
واعترف أحد الأشخاص حتى بتجاهل لمبة إضاءة دون تغييرها لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل الطلب من شخص آخر تغييرها له.
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