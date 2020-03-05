شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل جديد يكشف تطوير أبل لأول آيفون قابل للطي.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كشف عدد من شركات صناعة الهواتف الذكية فى الآونة الأخيرة عن هواتفها القابلة للطى، يبدو أن آبل تستعد للانضمام إلى سباق الهواتف الذكية القابلة للطى، إذ تشير براءة اختراع جديدة مقدمة من الشركة إلى أن أبل قد تطلق أيضًا هاتفها الذكى القابل للطى قريبًا، بعد أن منح مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية براءة اختراع جديدة لشركة آبل، تحت اسم "غطاء وشاشة قابلين للطى لجهاز الكترونى".

ويشير هذا بوضوح إلى أن الشركة تخطط لإنتاج هاتف أيفون قابل للطى، وتشير البراءة إلى أن الهاتف القادم سيحتوى على طبقة من الشاشة المرنة مقترنة بطبقة تغطية، وتوضح البراءة أيضًا إلى أن أبل تفكر فى استخدام أجهزة استشعار لتعطيل أو تشغيل الشاشة فى وضع الاستعداد عند طى الجهاز.

وتوضح براءة الاختراع أيضًا أن الجزء القابل للطى من طبقة الغلاف يمكن أن يكون قويًا باستخدام مواد كيميائية وأنه مصنوع من الزجاج أو الياقوت أو بعض المواد الخزفية، يقال إن الغلاف ستكون مهمته حماية الشاشة ويقدم أيضًا الدعم الهيكلي.

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وفى العام الماضى، تقدمت شركة أبل بطلب للحصول على براءة اختراع أخرى تشير إلى أنها تدرس جميع الزوايا المختلفة المرتبطة بهاتف ذكى قابل للطى، وفقًا لبراءة الاختراع، كانت الشركة تبحث عن حل يرتبط بالهاتف الذكى القابل للطى، وتشير براءة الاختراع إلى أن الشركة تركز كثيرًا على الضرر الذى قد يحدث للشاشة القابلة للطى عند استخدامها فى الطقس شديد البرودة.

وتكشف براءة الاختراع إلى أن الشركة قد تتوصل إلى حل لتسخين منطقة معينة من الشاشة، وربما المفصلة من أجل حمايتها من أى نوع من الضرر.

جدير بالذكر كشفت براءة اختراع أخرى تم تقديمها إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية أوائل فبراير أيضًا، أن شركة أبل تطور إصدارا جديدا قابلا للطى من هاتف أيفون، إذ تصف براءة الاختراع، التى تحمل عنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة"، الهاتف الذكى بشاشة مرنة يمكن طيها إلى نصفين.