بعد طول انتظار.. تويتر تبدأ اختبار “التغريدات المؤقتة”

بدأت شركة تويتر في اختبار ميزة جديدة شبيهة بميزة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي الأخرى، ولكنها تركز على التغريدات التي تختفي بعد مدة زمنية محددة.

ومع أن تويتر – منذ تأسيسها في عام 2006 – لم تكن تسمح سوى بنشر التغريدات، يبدو أن الميزة الجديدة التي بدأ اختبارها في البرازيل فقط تأتي لتنويع تجربة المستخدم، ولتواكب ميزة أصبح مهمة هذه الأيام، حتى أن شبكة تواصل الاجتماعي المخصصة لقطاع الأعمال (لينكدإن) بدأت اختبارها حديثًا.

وعلى غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، فإن التغريدات المؤقتة – التي أطلقت عليها تويتر اسم Fleets، وتعني الشيء السريع الزوال – ستختفي بعد 24 ساعة من نشرها. وتقول تويتر: إن التغريدات المؤقتة صُممت لتهدئة مخاوف المستخدمين الجدد الذين لا تعجبهم الطبيعة العامة والدائمة للتغريدات العادية.

وأوضحت تويتر: إنه لا يمكن إعادة تغريد التغريدات المؤقتة، ولا يمكن “الإعجاب بها”، ولكن يمكن للمستخدمين الآخرين الرد عليها، لتظهر تلك الردود بوصفها رسائل خاصة على التغريدة الأصلية، ولكن ليس بوصفها تغريدات عامة. مع الإشارة إلى أن التغريدات المؤقتة لا تظهر في نتائج البحث، ولكن يمكن لأي شخص رؤية تغريدات الآخرين حتى وإن لم يكن من ضمن قائمة المتابعين.

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وتأمل تويتر في أن تشجع التغريدات المؤقتة المستخدمين على مشاركة الكثير من الأفكار اليومية العفوية، وذلك على نحو أكثر من التغريدات الدائمة التي تبقى ولا تختفي، ولا يمكن تعديلها.

وقالت تويتر: إنها قد تُطلق ميزة التغريدات المؤقتة في دول أخرى بعد نجاح اختبارها في البرازيل. وفي تدوينة نُشرت اليوم الأربعاء، قالت تويتر: إنها ستبحث في كيفية تغيير الميزة لتناسب طريقة تفاعل المستخدمين، وتسمح لهم بمشاركة ما يفكرون فيه براحة أكبر.