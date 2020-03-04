تسريب صور حية لهاتف Pixel 4a المرتقب من جوجل

نشر موقع SlashLeaks المتخصص في التسريبات صورتين حيتين لما يُقال إنه هاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a المرتقب من شركة جوجل، الذي يُنتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت اليوم إلغاء مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2020 الذي كان مقررًا في شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وفي حين إنه من المتوقع الإعلان عن نسخة مخففة من هاتف (بكسل 4) – كما فعلت جوجل العام الماضي مع هاتف (بكسل 3) – نُشر على موقع SlashLeaks صورتين لهاتف (بكسل 4أي)، ويتماشى تصميم الهاتف الذي ظهر في الصور مع تصميم هاتف (بكسل 4)، خاصةً ظهره.

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ولكن المميز في الصور أن الكاميرا الأمامية ستأتي ضمن الشاشة، وليس ضمن الحافة العلوية كما في هاتف (بكسل 4)، كما يوجد على ظهره حساس بصمة وكاميرا واحدة ضمن النظام المربع ذاته الموجود في هواتف (بكسل 4) التي أُعلن عنها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ولم تكشف الصور عن مواصفات الهاتف، ولكن يُتوقع أن يأتي بقياس أصغر، وبشاشة قياسها 5.81 بوصات، كما يبدو أن الشاشة ستكون من نوع LCD بالنظر إلى أن حساس البصمة يأتي على ظهره، فشاشات LCD لا تدعم حساس البصمة تحت الشاشة.