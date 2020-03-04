تويتر تدعم ميزة القوائم في أندرويد

أطلقت شركة تويتر تحديثًا جديدًا لتطبيقها الخاص بنظام التشغيل أندرويد، ويأتي التحديث بدعم ميزة إضافة ما يصل إلى 5 قوائم بوصفها بديلًا عن الخط الزمني في القسم الرئيسي للتطبيق.

ويمكن استخدام تلك القوائم بسرعة عن طريق التمرير على الشاشة بين مجموعات الحسابات المختلفة التي يضيفها المستخدمون إلى إحدى قوائم تويتر. وكانت تويتر قد أضافت دعم القوائم الجديدة في نظام (آي أو إس) iOS منذ 6 أشهر.

ويُعتقد أن هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يتابعون الكثير من الحسابات، إذ تسمح لهم بتنظيمها وتصنيفها حسب الأهمية، وهي تشبه ما يوفره تطبيق TweetDeck التابع لشركة تويتر منذ سنوات.

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يُشار إلى أن التحديثات الأخيرة لتطبيق تويتر في نظام أندرويد تأتي بعد إضافة ميزة الردود المسلسلة لتطبيق الشركة على نظام (آي أو إس)، وهي ميزة تهدف إلى تحسين التمييز بين التغريدة الأصلية، والردود.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تويتر على نظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.