شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تكشف عن اسم مستكشف المريخ 2020 غدًا.. اعرف الأسماء المرشحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وكالة ناسا للكشف عن الاسم الرسمي لمستكشف المريخ الروبوتى الذى يعد بحجم السيارة، والمقرر إطلاقه في يوليو، ليهبط داخل Jezero Crater على الكوكب الأحمر في فبراير 2021، وذلك خلال حدث مباشر الساعة 1:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1830 بتوقيت جرينتش).

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يحصل مستكشف المريخ 2020 على لقبه الرسمي من خلال مسابقة أطلقتها ناسا للطلاب، حيث قال مسئولو ناسا إن المسابقة التي بدأت العام الماضي، أنتجت أكثر من 28000 طلب من طلاب المدارس يمثلون كل ولاية من الولايات المتحدة.

• التحمل، أوليفر جاكوبس من فيرجينا.

• المثابرة، إيمون رايلي من ولاية بنسلفانيا.

• الوعد، أميرة شانشيري من ولاية ماساتشوستس.

• المثابرة، الكسندر ماثر من ولاية فرجينيا.

• الرؤية، 5هادلي جرين من ميسيسيبي.

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• الوضوح، نورا بينيتيز من كاليفورنيا.

• الإبداع، فانيزا روباني من ولاية ألاباما.

• فورتيتيود، أنتوني يون من أوكلاهوما.

• الشجاعة، توري جراي من لويزيانا.

وشجعت ناسا الجمهور على التصويت لمفضلته من هؤلاء التسعة حتى نهاية الشهر الماضي، لكن القرار النهائي تم اتخاذه من جانب توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية مهمة العلوم في ناسا.

وسيحضر زوربوشن حدث الكشف عن الأسماء يوم الخميس، وكذلك سيحضر لوري جليز، مدير قسم علوم الكواكب التابع لناسا في مقر ناسا في واشنطن، بالإضافة إلى دين بيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة فيوتشر إنجينيرز ومقرها كاليفورنيا، والتى أدارت مسابقة التسمية في شراكة مع ناسا وباتيل التعليم ومقرها أوهايو.

وتتضمن مهمة المريخ 2020 الرئيسية البحث عن علامات على الحياة القديمة في Jezero Crater، التي استضافت دلتا البحيرة والنهر قبل مليارات السنين.