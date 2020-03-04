شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تراقب منشورات السوشيال ميديا عن كورونا منذ لحظة إعلانها عن اكتشافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير حديث أن هناك منصتين رئيسيتين لوسائل التواصل الاجتماعى فى الصين تراقبان محتوى فيروس كورونا منذ اللحظة التى اعلنت الصين بها رسمياً عن ظهور المرض، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الحكومة الصينية وشركات التكنولوجيا يفرضون رقابة صارمة على ما يمكن أن يراه مواطنوها وما يناقشوه، لكن تقرير لمختبرCitizen Lab الكندى، يشير إلى أن مراقبة المنشورات المتعلقة بفيروس كورونا قد بدأت فى وقت مبكر مما كان يعتقد.

وقال تقرير Citizen Lab إن المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا خضعت للرقابة أولاً على WeChat ، أشهر تطبيق للرسائل فى الصين، فى الأول من يناير، وعلى موقع YY فى 31 ديسمبر.

كان يوم 31 ديسمبر هو نفس اليوم الذى أصدرت فيه السلطات الصحية فى ووهان - حيث اندلع الفيروس - أول إشعار علنى بهذا المرض، وأبلغت الحكومة الصينية منظمة الصحة العالمية، وأعلنت الصين أن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لآخر فى 20 يناير.

وعثر تقرير Citizen Lab على 500 مجموعة مختلفة من الكلمات الرئيسية الخاضعة للرقابة فى الفترة من 1 يناير إلى 15 فبراير.

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فى WeChat ، خلال شهرى يناير وفبراير ، تم أيضًا مراقبة عمليات البحث مثل "Xi Jinping Epidemic" و "Wuhan Pneumonia Virus Li Keqiang"، كما تم فرض الرقابة على Li Keqiang وهو رئيس وزراء الصين والمسؤول المسؤول عن تفشى المرض.

كما تم فرض رقابة على عمليات البحث عن "Li Wenliangوهو طبيب عيون فى ووهان، والذى كشف لأول مرة عن الفيروس فى رسالة عبر تطبيق وى شات فى 30 ديسمبر لمجموعة خريجى كلية الطب، والذى اقتيد بعد ذلك إلى مركز للشرطة وطُلب منه توقيع خطاب يقول إنه كذب بشأن الفيروس.

توفى لى بسبب فيروس كورونا فى 6 فبراير، وأثارت وفاته الآلاف من المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعى التى تدعو إلى حرية التعبير، وهذه المنشورات كانت تخضع للرقابة بسرعة.

كما قامت YY بمراقبة بعض المصطلحات مثل "اندلاع السارس فى ووهان" و "الالتهاب الرئوي المجهول ووهان " و "سوق ووهان للمأكولات البحرية" اعتبارًا من 1 يناير.