تكنولوجيا: HMD تحدد يوم 19 من مارس للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف نوكيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD في تغريدة نشرت اليوم على تويتر عن موعد مؤتمرها القادم في 19 من مارس، للإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف نوكيا.
قامت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتعديل خططها السابقة للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية خلال فعاليات معرض الهاتف العالمي، حيث عقدت العديد من الشركات مؤتمرات منفصلة بعد إلغاء المعرض بشكل رسمي، ولقد أعلنت HMD اليوم عن موعد مؤتمرها الذي يعقد خلال الشهر الجاري.
في تغريدة نشرت من Juho Sarvikas نائب رئيس شركة HMD اليوم، كشف عن موعد مؤتمر الشركة القادم الذي ينطلق من مدينة لندن في 19 من مارس الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن شركة HMD ستقدم خلال المؤتمر إصدر محدود من إكسسوار Bond لهواتف نوكيا، مع إصدار جديد من هواتف 007، ومن المتوقع أن تقدم الشركة إصدار 5G من الهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف سينطلق بعنوان Nokia 8.2 5G، وهو من إصدارات 5G المتوسطة بمعالج Snapdragon 765G، كما تقدم أيضاً إصدارها المتوسط Nokia 5.2 .
أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة عن إصدارها منخفض التكلفة Nokia 1.3، لذا نترقب إنطلاق فعاليات مؤتمر HMD لاحقاً في شهر مارس لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هواتف نوكيا التي تنافس قريباً في الأسواق.
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