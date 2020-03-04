تكنولوجيا: تحديث تطبيق Google Photos يجلب تصميم جديد للواجهة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق Google Photos، الذي يأتي بتصميم جديد للشريط السفلي في الواجهة، كما تم إزالة قائمة hamburger من التطبيق.

تقدم شركة جوجل أدوات جديدة في واجهة تطبيق الصور اليوم الذي ينطلق بتصميم جديد في أحدث إصدار قدم من عملاق البحث اليوم.

تظهر الواجهة الجديدة لتطبيق صور جوجل اليوم دون قائمة hamburger، كما تم تحريك شريط البحث في التطبيق من الجزء العلوي في الواجهة إلى الجزء السفلي، كما أضافت جوجل زر مخصص لمكتبة الصور من بين مميزات أخرى.

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كما إستبدلت جوجل شريط البحث في الجزء العلوي بعنوان رئيسي Google Photos في واجهة التطبيق، كما يأتي زر في الأعلى إلى اليمين لدعم المستخدم في التبديل بين الحسابات، أيضاً يظهر قسم الذكريات في التطبيق في الجزء العلوي إلى أسفل العنوان الرئيسي للتطبيق إلى جانب الصور الحالية.

ويضم الشريط السفلي لواجهة تطبيق صور جوجل الآن رموز خاصة بالصور، الألبومات، أو قسم ‘For you’ ورمز للمشاركة، حيث يضم الشريط السفلي الآن عدد 5 رموز، أيضاً عند النقر على تبويب البحث تظهر بعض الإختيارات مثل البحث عن لقطات الشاشة، أو السيلفي من بين إختيارات أخرى.

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