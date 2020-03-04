هاتف الألعاب Lenovo Legion القادم سيأتي مع تكنولوجيا تبريد جديدة كليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Lenovo لإطلاق أول هاتف ألعاب خاص بها تحت العلامة التجارية Lenovo Legion. تم التأكيد بالفعل على أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865، وقد سجل مؤخرًا 600 آلف نقطة في منصة إختبارات الأداء AnTuTu.

تأتي أحدث المعلومات التي توصلنا بها اليوم من المدير العام لقسم الأجهزة الإلكترونية في شركة Lenovo بالصين، السيد Chen Jin الذي شوق لقدوم هاتف Lenovo Legion القادم مع تكنولوجيا تبريد جديدة كليًا. لا توجد أي معلومات حول ما يعنيه ذلك، ولكن السيد Chen Jin يدعي أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستجعل هاتف الشركة القادم أفضل بكثير من هواتف الألعاب المنافسة.

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تتمتع شركة Lenovo بخبرة قوية في مجال حواسيب الألعاب، وسيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كان بإمكانها الإستفادة من تلك الخبرة بنجاح في سوق الهواتف الذكية.