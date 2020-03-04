إطلاق Huawei P40 Lite E في أوروبا بإعتباره العضو الأرخص في تشكيلة Huawei P40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهر، قامت شركة Huawei بإطلاق الهاتف Huawei Y7p في تايلاند، والآن قررت الشركة الصينية إطلاق نفس الهاتف في أوروبا، ولكن تحت إسم Huawei P40 Lite E. هذا الهاتف متوفر حاليًا للشراء على الموقع الرسمي لشركة Huawei في بولندا حيث يُكلف ما يُعادل 272 يورو.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Huawei P40 Lite E بمواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

الهاتف Huawei P40 Lite E الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ومع منفذ السماعات 3.5mm، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.1.

وعلى الرغم من أن هذا الهاتف ظهر فقط حاليًا في الموقع الرسمي لشركة Huawei في بولندا، فنحن نتوقع أن يصل هذا الهاتف إلى المزيد من البلدان في أوروبا في قادم الأسابيع والأشهر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف يأتي مسبقًا مع متجر Huawei AppGallery بدلاً من متجر Google Play Store.