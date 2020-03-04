شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: نساعد الباحثين على مكافحة كورونا بالتعاون مع مؤسسة جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، أن منظمته الخيرية "تشان زوكربيرج"، ساعدت فى إطلاق بحث قد يساعد فى مكافحة فيروس كورونا، بالشراكة مع مؤسسة بيل جيتس، ففى منشور على موقع فيس بوك نُشر فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قام زوكربيرج بتفصيل التدابير التى يتخذها فيس بوك للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، مثل تقديم مساحة إعلانية مجانية إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراقبة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف: "من خلال شراكة بين عملنا الخيرى ومؤسسة جيتس، تمكن الباحثون فى كمبوديا من ترتيب تسلسل الجينوم الكامل للفيروس الذى يسبب COVID-19 فى أيام، مما يجعل من الأسهل والأسرع بالنسبة لهم تحديد ما إذا كان الناس لديهم فيروس".

وأضاف زوكربيرج: "ابتكر الفريق نسخة عامة جديدة من أداة IDSeq حتى يتمكن العلماء فى كل مكان من دراسة الجينوم الكامل ضمن السياق الأوسع لتسلسلات فيروس كورونا التى تم تحميلها حول العالم".

ووفقا لموقع "بيزمنس إنسايدر" البريطانى، تعد IDSeq هى أداة الكشف عن العوامل المسببة للأمراض التى كشفت عنها لأول مرة مبادرة تشان زوكربيرج فى عام 2018 بالشراكة مع مؤسسة جيتس.

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يسمح تسلسل الجينوم لفيروس كورونا الجديد للباحثين بدراسة أصوله، وما هى الأمراض الأخرى المرتبطة به، وكيف يمكن إيقافه.

وفقًا لـ زوكربيرج، فإن فيس بوك نفسه يقوم بتوفير بيانات للباحثين عن فيروس كورونا، إذ قال: "يستخدم الباحثون بالفعل بيانات فيس بوك مجمعة ومجهولة المصدر - بما فى ذلك بيانات التنقل وخرائط الكثافة السكانية - لفهم كيفية انتشار الفيروس بشكل أفضل".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 93،062 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء 76 دولة، وقد ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 3000.