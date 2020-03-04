شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخطط لطرح إصدارات رقمية من الدولار واليورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن موقع فيس بوك يخطط لطرح إصدارات رقمية من العملات المدعومة من الحكومات، بما فى ذلك الدولار الأمريكى واليورو، بعيدا عن عملته الرقمية ليبرا المشفرة، التى تلقت الكثير من الانتقادات، ووفقا لتقرير لموقع The Information، فإن عملاق الشبكات الاجتماعية سيؤخر أيضًا طرح عملته الرقمية لعدة أشهر، كما أن محفظة فيس بوكCalibra ، التى كان من المقرر إطلاقها هذا الصيف، ستصدر الآن فى أكتوبر، وسوف تدعم أيضًا العملات الرئيسية الأخرى بخلاف ليبرا.

وقد نفى فيس بوك سابقا التقارير التى ذكرت فى وقت سابق أن محفظة Calibra لن تضم عملة ليبرا، إذ قال متحدث باسم فيس بوك لـ The Verge: "الحديث عن أن فيس بوك لا ينوى طلاح عملة ليبرا فى محفظة Calibra غير صحيح تمامًا، فمازال فيس بوك ملتزمًا تمامًا بالمشروع".

وقد عارض العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى العملة الرقمية لفيس بوك، بحجة أن عملاق الشبكات الاجتماعية كان غير مسؤول عن خصوصية بيانات المستخدم، حتى أنهم أطلقوا على ليبرا العملة "الوهمية" و "الخطرة".

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وأدلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، بشهادته أمام الكونجرس فى أكتوبر الماضى حول ليبرا، ودافع عن الفكرة، ولكنه اعترف بالصراعات المتبقية للتغلب عليها.

وقالت جمعية ليبرا العام الماضى أن أكثر من 1500 هيئة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى مشروع ليبرا منذ الإعلان عنه فى 18 يونيو 2019، وانضم فيس بوك و 20 منظمة شريكة رسميًا إلى مشروع العملة الرقمية خلال اجتماع فى جنيف فى أكتوب.

لكن على الرغم من ذلك انسحبت العديد من الشركات من مشروع ليبرا ومن بينها PayPal و Mastercard و Visa و Mercado Pago و eBay و Stripe و Booking Holdings.