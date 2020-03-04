شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حلقات حول كوكب المشترى.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم في الفضاء الموافق 4 من شهر مارس، ولكن من أكثر من 40 عام خلال 1979، التقطت المركبة الفضائية لناسا "فوياجر 1" الصور الأولى من الحلقات حول كوكب المشترى، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها أي شخص حلقات كوكب المشترى، ونظرًا لأن حلقات كوكب المشترى رقيقة جدًا وخافتة، فمن الصعب أيضا رؤيتها من الأرض باستخدام التلسكوبات الأرضية.

كما أنه منذ أن التقطت فوياجر 1 الحلقات، واصلت بعثات فضائية أخرى مثل جونو وجاليليو دراستها، ويعتقد العلماء أن الحلقات التي تشكلها المذنبات تصطدم بأقمار كوكب المشتري وتدخل الغبار في مدار الكوكب.

ويعد كوكب المشترى هو أكبر كوكب بالمجموعة الشمسية، الذى يغطى بسحابة دوامة تنشأ عليه عواصف كبيرة مثل البقعة الحمراء الكبرى التى توجد بوضوح على الكوكب وتستمر لسنوات، ويدور حولةه 79 قمرا مؤكد وجودها.

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وذهبت العديد من الرحلات الفضائية إلى الكوكب، فقد زارت كوكب المشترى العديد كل من 11 و Pioneer 10 وفوياجر و Cassini وNew Horizons وJuno.

وجدير بالذكر أن كوكب المشترى هو عملاق الغاز، لأنه مكون فى الغالب من الهيدروجين والهيليوم، ولديه جو سميك جدا، وكذلك يساوى يوم على كوكب المشترى 10 ساعات فقط على الأرض، أما السنة فتطول كثيرا على عملاق الغاز حيث تساوى 11.8 سنة الأرض.