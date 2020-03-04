شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون حيوان قادر على الحمل أثناء حمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء من أستراليا وألمانيا، أنهم اكتشفوا استراتيجية تناسلية جديدة غريبة لدى حيوان "ولب المستنقعات"، الذي يشبه إلى حد ما حيوان الكنغر، حيث اتضح أن الإناث يكن حوامل طيلة حياتهن، ويعود ذلك إلى أن إناث هذا النوع من الحيوانات يمتلكن رحمين، ولكل منهما عنق ومبيضان وقناة فالوب خاصة به، وأضاف الخبراء أنه قبل الولادة بيوم أو يومين، يبدأ تطور جنين آخر في الرحم الثاني، حسب سبوتنيك.

وبمجرد أن يبدأ الطفل في الرضاعة من حليب الأم، يدخل الجنين الجديد في فترة التجمد (يتوقف نموه)، وقد تصل هذه الفترة إلى نحو 11 شهرا أو أكثر.

وعندما يبدأ الطفل الأول بالنمو، تبدأ فترة التجميد في الانكماش، ويستأنف الجنين المجمد نموه، ومن ثم تتكرر الدورة، حيث يتم الحمل مرة أخرى قبل الولادة بيوم أو يومين، وذلك وفق موقع جامعة "ملبورن" الأسترالية.

ويشير علماء الأحياء إلى أن الإناث يبقين حوامل مدى حياتهن، حيث يعتبر ذلك ميزة عند هذا النوع من الحيوانات، من الصعب أو من المستحيل أن تجدها عند باقي أنواع الحيوانات.

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وقد اكتشف العلماء أيضا منذ عدة أيام طفيليا يشبه قنديل البحر لا يمتلك جينوم الميتوكوندريا، وهو أول كائن متعدد الخلايا يشهد غياب هذا الجين، ما يعنى أنه لا يتنفس ويمكنه العيش دون الحاجة إلى الأكسجين، ولا يغير هذا الاكتشاف فهمنا لكيفية تطور الحياة على الأرض فقط، بل يمكن أن تكون له آثار على البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وبدأت الحياة فى تطوير القدرة على استقلاب الأكسجين، أى التنفس، فى فترة ما قبل 1.45 مليار سنة، إذ تحتوى كل خلية فى جسم الانسان باستثناء خلايا الدم الحمراء، على أعداد كبيرة من الميتوكوندريا، وهذه ضرورية لعملية التنفس، حيث يُحطّم الأكسجين لإنتاج جزيء يسمى أدينوسين ثلاثى الفوسفات، الذى تستخدمه الكائنات متعددة الخلايا لتفعيل العمليات الخلوية، حسب روسيا اليوم.