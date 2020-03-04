شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تتحدى الجميع وتقر بأن تقنية التعرف على الوجه لا تنتهك الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين أن بعض الدول تتخذ موقفا ضد استخدام تقنية التعرف على الوجه على خوفا من التعدى على الخصوصية، فإن روسيا تساند وجهة نظر عكسية، إذ قضت محكمة فى موسكو بأن نظام التعرف على الوجه بالمدينة لا ينتهك خصوصية مواطنيها، وهى ضربة موجهة للنشطاء الذين كانوا يأملون حظر استخدام التكنولوجيا، إذ رفعت المحامية والناشطة ألينا بوبوفا والسياسى المعارض فلاديمير ميلوف من حزب Solidarnost دعوى قضائية ضد وزارة التكنولوجيا فى موسكو، التى تدير برنامج المراقبة بالفيديو فى العاصمة، فى محاولة لحظر استخدام التكنولوجيا فى الأحداث الجماهيرية والاحتجاجات.

ووفقا لرويترز، أكملت موسكو طرحها للتعرف على الوجه من خلال منحها عقد برمجيات صغير فى ديسمبر، بعد أن أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 3.3 مليار روبل (50 مليون دولار) على الأجهزة، ونظامها يضم الآن أكثر من 105000 كاميرا مراقبة مزودة بالتكنولوجيا.

ظل النظام قيد التشغيل أثناء الإجراءات القضائية الجارية، حيث تستخدم السلطات هذه التقنية لضمان بقاء الأشخاص فى المنزل أو فى فنادقهم تحت الحجر الصحى لفيروس كورونا.

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وقال كيريل كوروتيف محامى بوبوفا: "هذا الحكم يظهر أنه لا توجد دفاعات قانونية لشكاوى التعرف على بالوجه".