شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريديت تكشف عن تقريرها للشفافية.. وتركيا الأكثر طلبا لإزالة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة ريديت تقرير الشفافية لعام 2019 الذى يوضح مقدار الطلبات التى قدمتها الحكومة للشركة لإزالة المحتوى أو الكشف عن بيانات المستخدمين الخاصة، ومن بين 2.77 مليار قطعة من المحتوى تم إنشاؤها على رديت فى عام 2019 ، تمت إزالة ما يزيد قليلاً عن 53 مليونًا لأسباب متنوعة.

وتشمل المضايقات (39%) ، والتحرش الجنسى البسيط (25.2%) والعنف (16.6 %)، كما يحتوى التقرير أيضًا على بعض البيانات المثيرة للاهتمام حول الحكومات حول العالم التى قدمت معظم طلبات إزالة المحتوى، حيث جاءت تركيا فى المركز الأول.

وعلى غرار تويتر، أصبحت ريديت منصة مهمة للمناقشة السياسية والنقاش والتعليق، وقد تلقت 110 طلبات من هيئات حكومية لإزالة أو تقييد الوصول إلى محتوى معين فى عام 2019، ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الطلبات تقدم لعدة أسباب، مثل الانتهاكات المزعومة للقانون المحلى، ويتم فحص كل طلب بواسطة ريديت وقد ترفضه إذا كان خارجيًا أو غير متوافق مع القانون الدولي.

فيما أوضح التقرير أن تركيا تحاول كبح جماح انتقادات قادتها، حيث احتلت المرتبة الأولى فى طلبات الإزالة على المنصة فى عام 2019 بعدد 50 طلبًا، بينما جاءت روسيا فى المرتبة الثانية بعدد 36 طلبًا، ومن بين 110 طلبات تم تقديمها على مدار العام ، امتثلت ريديت لـ 31 (37.3 بالمئة) بينما لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأن 69 المتبقية (62.7 بالمئة).

عدد الطلبات التى تلقتها ريديت:

تركيا: قدمت 50 طلب لمنصة ريديت.

روسيا: قدمت حوالى 36 طلب.

كندا: قدمت 8 طلبات.

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باكستان: قدمت 4 طلبات إزالى محتوى.

فرنسا: قدمت 3 طلبات.

الهند: قدمت 3 طلبات.

ألمانيا: قدمت طلب واحد فقط.

المملكة المتحدة: قدمت طلب واحد فقط.