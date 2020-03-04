شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تعلن الاشتباه فى إصابة أحد موظفيها بالهند بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إنتل فى بيان أن أحد موظفيها فى بنجالورو من المحتمل أن يكون مصابا بفيروس كورونا، وهو الآن قيد الحجر الصحى، وقد وضعت الشركة تدابير احترازية مثل القيود المفروضة على السفر، وزيادة وتيرة تعقيم المكاتب، والعمل من المنزل فى الهند، وقالت انتل فى بيان فى وقت متأخر من ليل الثلاثاء: "من المحتمل أن يكون أحد موظفى إنتل فى بنجالور مريضا بالفيروس، وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقًا لمتطلبات الحكومة".

وأوضحت الشركة أنها تراقب عن كثب وضع الفيروس، وتعمل على ضمان حصول موظفيها على المعلومات والموارد التى يحتاجونها للبقاء فى أمان وعلى اطلاع.

وأضافت الشركة: "فى الهند، قمنا بتنفيذ تدابير احترازية مثل قيود السفر والفعاليات، وفحوصات الزوار فى جميع مكاتبنا، وزيادة تعقيم المكاتب والعمل من المنزل".

وكان لتفشى الفيروس الذى أصاب حالات تم تسجيلها فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا واليابان، تأثير كبير على الأعمال التجارية فى مختلف القطاعات، وأصبحت حيدر أباد فى حالة تأهب قصوى.

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وتأتى هذه الأخبار بعد أن أعلنت شركة أمازون هى الأخرى عن أول حالة مؤكدة من فيروس كورونا بين موظفيها فى الولايات المتحدة، كما تم التأكد من إصابة اثنين من موظفى الشركة أيضا فى إيطاليا بالفيروس، وقالت الشركة إنها ستحد من السفر غير الضرورى داخل الولايات المتحدة وإلغاء جولات المستودعات، كما بدأت إجراء بعض المقابلات الوظيفية تقريبًا بدلاً من المقابلة وجهاً لوجه.

ويتم الآن اعتماد سياسات العمل الاحترازى من المنزل بين شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل تويتر و Coinbase، إذ يوصى تويتر الآن بأن يعمل جميع الموظفين فى جميع أنحاء العالم، أى ما يقرب من 5000 موظف من المنزل، كما وصت الشركة بضرورة توخى الحذر فى أحد التدوينات يوم الاثنين، بعد أن أوقفت جميع رحلات السفر غير الهامة للموظفين، بالإضافة إلى رفض المدير التنفيذى جاك دورسى حضور مؤتمر SXSW فى أوستن فى وقت لاحق من هذا الشهر.