شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن عن أول إصابة بين موظفيها فى أمريكا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة بلومبرج، أن شركة أمازون أرسلت لموظفيها رسالة عبر البريد الإلكترونى تخبرهم عن اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا بين موظفيها فى الولايات المتحدة، وأوضحت أمازون أن الموظف غادر العمل يوم 25 فبراير بسبب مرض، وتم التأكد من إصابته بفيروس Covid-19، وقالت الشركة إنه تم إخطار جميع زملاء العمل الذين كانوا على اتصال بالموظف، والذين كانوا فى مجمع مكاتب ساوث ليك يونيون بأمازون فى سياتل.

تم التأكد من إصابة اثنين من موظفى شركة أمازون فى إيطاليا بالفيروس، وقالت الشركة إنها ستحد من السفر غير الضرورى داخل الولايات المتحدة وإلغاء جولات المستودعات، كما بدأت إجراء بعض المقابلات الوظيفية تقريبًا بدلاً من المقابلة وجهاً لوجه.

شهدت مدينة سياتل، مقر المقر الرئيسى لشركة أمازون، أول وأكبر انتشار للولايات المتحدة من Covid-19، إذ أصيب 21 شخصًا وتوفى ثمانية فى منطقة كينج كاونتى الأوسع، وفقًا لوزارة الصحة المحلية، بما فى ذلك بعض المصابين فى دار لرعاية المسنين، كما تم حجز رجال الاطفاء والمستجيبون لحالات الطوارئ الذين نقلوا المرضى المصابين بالحجر الصحى، بالإضافة إلى غلق بعض المدارس لتعقيمها، وأصبحت المتاجر المحلية تنفد من المطهرات وأقنعة الوجه.

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قال مسئولو الصحة، إنه قد يكون هناك مئات الإصابات التى لم يتم الإبلاغ عنها بعد فى ولاية واشنطن وربما على مستوى البلاد، وسوف تستخدم مقاطعة كينج سلطة الطوارئ لشراء فندق لعزل ما عشرات المرضى.

وكان هناك أكثر من 92000 إصابة و3،161 وفاة سببها الفيروس فى جميع أنحاء العالم، وحذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن النمو الاقتصادى العالمى سوف ينخفض ​​مع انتشار العوامل الممرضة، ويقول المسئولون إن الفيروس يسبب أعراضًا خفيفة أو شبيهة بالأنفلونزا لدى الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين، لكنه ثبت أنه خطير على كبار السن أو المصابين بأمراض أخرى.