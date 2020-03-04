تسريب صور واقعية للهاتف Google Pixel 4a مما يكشف لنا عن التصميم المحتمل للهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - لن تعقد شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020 هذا العام، ولكنها ستقوم بإطلاق منتجاتها كما كان مخططًا له بالفعل. نتوقع أن نرى سلسلة هواتف Google Pixel 4a Series في غضون شهرين، وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على أولى الصور الواقعية للهاتف Google Pixel 4a.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4a مع ثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وتستعرض لنا كذلك كاميرا واحدة جنبًا إلى جنب مع فلاش LED في وحدة مربعة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وعلى ذكر الواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع.





ربما تُحاول شركة جوجل تبني لغة تصميم موحدة في سلسلة هواتف Google Pixel 4 Series. ومع ذلك، فهناك أيضًا إمكانية أن يكون هذا الهاتف مزيفًا تمامًا وليس له علاقة بشركة جوجل، ولكن سنتأكد من كل شيء مع مرور الوقت.

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للآسف، تشير التسريبات التي تم تسريبها منذ بداية العام 2020 إلى أن شركة جوجل تسير بالفعل في طريق تبني لغة التصميم هذه. نتوقع أن يصل الهاتف Google Pixel 4a مع شاشة بحجم 5.81 إنش. وبالنظر إلى أن مستشعر بصمات الأصابع يتواجد في الخلف، فسوف تكون الشاشة من نوع LCD. من المرجح أن يحتوي الهاتف على منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى ومنفذ USB Type-C في الأسفل، وبالضبط بين شبكتي مكبر الصوت.