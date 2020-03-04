تكنولوجيا: وان بلس تقدم ONEPLUS 8 PRO قريباً بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تستعرض مميزات وتصميم الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف OnePlus 8، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم كشف عن دعم هاتف OnePlus 8 Pro لتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30W.

أكدت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً على أن شركة وان بلس تستعد لعقد مؤتمرها القادم للإعلان عن سلسلة هواتف OnePlus 8 في حدث يعقد في منتصف شهر أبريل، ومن جديد تأتي أحدث التسريبات بتفاصيل أكثر حول أعلى إصدارات وان بلس المرتقبة.

أكدت التسريبات الأخيرة على أن هاتف OnePlus 8 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

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ومن المقرر أيضاً أن ينطلق الهاتف بشحن سلكي بقدرة تصل إلى 50W في شاحن Super Warp، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 8 Pro سيكون أول إصدارات وان بلس بميزة دعم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، على أن تضم الإعدادات مستشعر TOF، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر بعدسات telephoto.

وان بلس تقدم أيضاً هاتف OnePlus 8 Pro بقدرة 4500 mAh في البطارية، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة OxygenOS 10، كما يعد أول إصدار لشركة وان بلس يأتي بمعايير IP لمقاومة الماء.

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