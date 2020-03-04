تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A31

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy A31 في قوائم Geekbench مؤخراً، حيث إستعرضت التسريبات المواصفات الرئيسية التي ينطلق بها هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

تقدم شركة سامسونج قريباً إصدار جديد من هواتفها المتوسطة من سلسلة هواتف Galaxy A، ولقد كشفت التسريبات على أن الهاتف يأتي بنموذج رقم SM-A315F، حيث سجل الهاتف 349 نقطة في الأنوية الآحادية، و1291 في إختبارات الأنوية المتعددة، كما يضم الهاتف رقاقة معالج MT6768V/CA من ميديا تيك، ومن المتوقع أن تكون هذه الرقاقة هي Helio P65.

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أيضاً من المقرر وفقاً لتسريبات Geekbench أن يدعم هاتف Galaxy A31 نظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تتوفر إختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية.

هاتف Galaxy A31 يأتي بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسات macro.

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