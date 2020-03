HMD Global Oy تعتزم الكشف عن هواتف Nokia جديدة يوم 19 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، إضطرت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتغيير خططها المُتعلقة بالإعلان عن أجهزتها المحمولة الجديدة. كانت HMD Global Oy واحدة من تلك الشركات وتركتنا من دون معلومات فيما يتعلق بموعد الإعلان عن هواتف Nokia الجديدة. ومع ذلك، بفضل تغريدة جديدة من المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas، فلدينا الآن تاريخ لنتطلع إليه.

في الواقع، لقد قام السيد Juho Sarvikas بنشر مقطع فيديو تشويقي قصير على شبكة تويتر يؤكد أن شركة HMD Global Oy ذاهبة للإعلان عن منتجاتها الجديدة، بما في ذلك هواتف Nokia الجديدة في اليوم 19 مارس بالعاصمة البريطانية، لندن.

وفيما يتعلق بما يمكن أن نتوقعه، فيجب أن نرى أول هاتف 5G من الشركة الفنلندية، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يحمل إسم Nokia 8.2 وأن يضم المعالج Snapdragon 765G. إلى جانب ذلك، يجب أن نحصل على الهاتف Nokia 5.2، والهاتف الإقتصادي Nokia 1.3 أيضًا. وكما جرت العادة دائمًا، فنحن سنحرص على تحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول ما سيتم الإعلان عنه في هذا الحدث.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6