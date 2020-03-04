شركة Nubia تنشر عينة من الصور الملتقطة بالهاتف Nubia Red Magic 5G القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5G القادم من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE كان محورًا للعديد من الأخبار في الفترة الماضية. الكثير من المعلومات المتاحة لدينا اليوم تأتي مباشرة من الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Ni Fei، والذي قام اليوم أيضًا بالتشويق مرة أخرى لهذا الهاتف من خلال نشر مجموعة من الصور الرائعة المُلتقطة بإستخدام كاميرا Nubia Red Magic 5G.

من المتوقع أن يأتي الهاتف Nubia Red Magic 5G مع ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل. هواتف Nubia Red Magic السابقة لم تكن بارعة في التصوير الفوتوغرافي، فهي ركزت بشكل كبير على تحسين تجربة اللعب، ولكن يبدو أن Nubia أخذت ملاحظات العملاء بعين الإعتبار هذه المرة.

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سنرى ما إذا كانت الكاميرات ستصل إلى مستوى الضجة الإعلامية التي أحدتثها شركة Nubia بمجرد إطلاق الهاتف Nubia Red Magic 5G. ضع في إعتبارك أنه تم نشر هذه الصور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مما يعني أنها مضغوطة، لذلك فهي لا تمتاز بالدقة الكاملة.