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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، ارتفاعا أخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وأضافت الأرصاد في بيان: "وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للدفء نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة".
وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، شديد بارد ليلا، والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى 0.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14
مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12
سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 13
قنا العظمى 32 درجة والصغرى 14
أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15
كانت هذه تفاصيل خبر حرارة مرتفعة وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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