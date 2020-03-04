تكنولوجيا: الآن نمط الثيم المظلم يتوفر لمستخدمي WhatsApp على منصتي الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك اليوم في دفع نمط الثيم المظلم الجديد لمستخدمي تطبيق WhatsApp على منصنتي الأندوريد وiOS بعد الإنتهاء من إختبار النمط في إصدارات تجريبية سابقة.

ترقب العديد من مستخدمي تطبيق WhatsApp نمط الثيم المظلم للهواتف الذكية، واليوم يتوفر بالفعل النمط الجديد لجميع مستخدمي التطبيق.

يتوفر نمط الثيم المظلم على الإصدار iOS 13 من نظام تشغيل ابل، وأيضاً الإصدار Android 10 من نظام الأندوريد، لذا سيتم التبديل تلقائياً لنمط الثيم المظلم في تطبيق الواتس اب، أيضاً يمكن لمستخدمي نظام Android 9 تمكين نمط الثيم المظلم عبر إعدادات التطبيق.

Advertisements

أيضاً قامت شركة الفيس بوك بضبط نمط الثيم المظلم لضبط سطوع الشاشة على الهواتف الذكية، كما طورت الشركة النمط ليقدم تباين أفضل في اللون الأبيض أو اللون الداكن، لدعم المستخدم بتجربة أفضل.

يذكر أن نمط الثيم المظلم سيأتي باللون الأسود الداكن على أجهزة iOS، أو الرمادي على منصة الأندوريد، أيضاً يمكن للمستخدمين تحميل الإصدار الأخير من تطبيق الواتس اب عبر متجر جوجل بلاي.

المصدر

اعلان





