جوجل تُلغي مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020، ولكنها ستبثه مباشرة عبر الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أثر فيروس كورونا المستجد على الكثير من القطاعات على الصعيد العالمي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. نحن نعلم أن هذه المخاوف تسببت في إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، وهو معرض تجاري رئيسي للشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بصفة عامة.

تأتي آخر الأخبار من شركة جوجل والتي قامت بتقديم بيان لموقع The Verge أوضحت فيه أنها قررت بدورها إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020 الذي كان من المقرر عقده يومي 12 و 14 مايو، وهذا ما يعني أنه لن يتم عقده فعليًا بعد الآن. ووفقا للمتحدث الرسمي بإسم شركة جوجل، فقد صرح بالقول : ” نظرًا للمخاوف المحيطة بفيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأخرى، فقد قررنا إلغاء حدث Google I / O الفعلي في Shoreline Amphitheatre “.

أرسلت شركة جوجل أيضًا رسالة إلى الحاضرين لمؤتمر Google I/O 2020 وفقا لما أورده موقع Droid Life. توضح شركة جوجل أن جميع الحاضرين الذين دفعوا رسومًا لحضور هذا الحدث سيستعيدون أموالهم بالكامل بحلول 13 مارس.

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تستخدم شركة جوجل غالبًا مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020 للإعلان عما تعمل عليه الشركة في الجانب المتعلق بالبرمجيات، والخدمات الجديدة، والتحسينات التي أجرتها على منتجاتها الحالية مثل Google Assistant و Android. غالبًا ما يكون Google I/O هو المكان الذي يتم فيه الكشف عن ميزات الإصدار الرئيسي التالي من نظام Android.

لا تزال شركة جوجل عازمة على عقد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020 في الوقت المحدد. الفرق هو أنها ستقوم بالإعلان عن منتجاتها وخدماتها الجديدة والتحسينات التي ستحصل عليها في حدث سيتم عقده وراء الأبواب المغلقة وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت، وهذا ما يعني بأن الشركة لن تستضيف في هذه الحالة المطورين وممثلي وسائل الإعلام.