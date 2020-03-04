تطبيق WhatsApp يحصل أخيرًا على الوضع الليلي على منصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت WhatsApp أخيرًا اليوم أن تطبيقها الرسمي لمنصتي الأندرويد و iOS حصل أخيرًا على الوضع الليلي ( Dark Mode ). سيتم إطلاق التحديث الذي يجلب معه هذه الميزة على كلا المنصتين في غضون بضعة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن WhatsApp كانت تختبر الوضع الليلي ” Dark Mode ” منذ عدة شهور، ولكن تصادف أن يكون اليوم هو ذلك اليوم الذي قررت فيه الشركة إخراج هذه الميزة من المرحلة التجريبية إلى المرحلة الرسمية. ونتيجة لذلك، فينبغي على جميع مستخدمي تطبيق WhatsApp الحصول على ميزة الوضع الليلي هذه قريبًا.

من المفهوم لماذا تُعتبر هذه الميزة مطلوبة بشدة في تطبيق WhatsApp، وإنه لأمر محير بعض الشيء أن تستغرق هذه الميزة هذا الوقت الطويل قبل أن تصل للتطبيق، وخاصة أن كلاً من جوجل وآبل قد أصدرتا إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها في العام الماضي والتي جاءت مع الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فقد تم تصميم الوضع الليلي لتقليل إجهاد العين في البيئات التي تكون فيها الإضاءة منخفضة، ومنع تلك اللحظات المحرجة التي يضيء فيها هاتفك الغرفة. هذا الوضع يركز على قابلية القراءة، لذلك تم إختيار نظام الألوان المُستخدم هنا لتقليل التعب على العين والذهاب مع إعدادات النظام الإفتراضية على iPhone و Android. بالإضافة إلى ذلك، يتم إستخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من إبراز أهم المعلومات.

على أجهزة آبل، ستحصل فقط على الوضع الليلي إذا كنت تستخدم نظام iOS 13 أو إصدار أعلى. وعلى أجهزة الأندرويد، أنت بحاجة إلى نظام Android 10 وتحويل واجهة النظام إلى الأسود، وسيقوم تطبيق WhatsApp بعد ذلك بنفس الأمر. على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9 Pie أو إصدار أقدم، يمكن تفعيل الوضع الليلي يدويًا في تطبيق WhatsApp من خلال قائمة إعدادات التطبيق فقط.