تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 14.1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد مؤخراً يؤكد من خلاله على خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook Pro جديد بحجم 14.1 إنش لاحقاً هذا العام.

أشار المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير إلى أن ابل تستعد لإطلاق 6 من الأجهزة الجديدة التي تتضمن شاشات mini-LED، على أن يأتي من بين الأجهزة إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro بحجم 14.1 إنش، الذي تستبدل به ابل الإصدار المميز بحجم 13 إنش في الشاشة.

أطلقت شركة ابل خلال الفترة الماضية جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، الذي إستبدلت به الإصدار السابق المميز بحجم 15 إنش، ومن جديد تستعد شركة ابل هذا العام لإطلاق الجيل الجديد من الأجهزة التي تأتي بشاشة mini-LED.

Advertisements

وتتضمن الأجهزة المميزة بشاشات mini-LED هذا العام جهاز MacBook Pro بحجم 14.1 إنش، الذي ينطلق أيضاً بلوحة مفاتيح scissor switch Magic الجديدة،

أيضاً من بين الأجهزة المرتقبة من ابل، والتي تتميز بشاشة mini-LED، جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش، و iMac Pro بحجم 27 إنش، إلى جانب جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، وجهاز iPad بحجم 10.2 إنش، وأيضاً iPad mini بحجم 7.9 إنش.

يذكر أن تقرير Kuo لم يوضح موعد محدد للإعلان الرسمي عن الأجهزة الجديدة المميزة بشاشة mini-LED، إلا أنه أشار إلى ابل ستقدم iMac Pro الجديد في حدث يعقد في الربع الأخير من هذا العام.

المصدر

اعلان





