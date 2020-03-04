Oppo تنشر صورة تشويقة جديدة تُلمح فيها لقدوم الهاتف Oppo Find X2 Pro مع كاميرا مُقربة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 يوم الجمعة المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد قررت الشركة الصينية تزويدنا بالمزيد من المعلومات حول الكاميرا الخاصة بالهاتف Oppo Find X2 Pro. في وقت سابق من هذا العام، رأينا بعض الملصقات التشويقية لهذا الهاتف، وهي الصور التي إقترحت علينا قدوم الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo مع كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار، ولكن لدينا الآن تأكيد رسمي من الصفحة الرسمية لشركة Oppo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Oppo Find X2 Pro سيضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار في الأعلى وتتواجد أسفلها كاميرتين إضافيتين مع عدسات عادية. وفيما بينها، يمكننا أن نرى مستشعرًا قد يكون ليزر التركيز التلقائي، وفي الأخير يمكننا رؤية الفلاش LED. ويبدو أن الواجهة الخلفية الهاتف Oppo Find X2 Pro ستكون منحنية الطرفين، ونتوقع نفس الأمر أيضًا مع الواجهة الأمامية للهاتف.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فالهاتف Oppo Find X2 Pro سيضم شاشة OLED بدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، والمعالج Snapdrgaon 865 الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 65W، ولكن السؤال الكبير الآن هو كم سيكلف هذا الهاتف ومتى سيصل إلى الأسواق العالمية.