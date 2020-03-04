Realme تُلغي بدورها حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme 6 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi بشكل رسمي يوم أمس أن الحدث الذي كان من المقرر عقده يوم 12 مارس لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi Note 9 Series سيتم إلغاؤه. والآن، قررت شركة Realme القيام بنفس الأمر مع الحدث الذي كانت قد قررت عقده يوم 5 مارس. وكما هو الحال مع العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، فقد قررت شركة Realme بدورها الإعلان عن سلسلة هواتف Realme 6 Series من خلال حدث عبر الإنترنت.

هذا يعني أن شركة Realme لا تزال تخطط لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Realme 6 Series يوم الخميس المقبل، ولكن ممثلي وسائل الإعلام لن يكونوا حاضرين في هذا الحدث، ونفس الأمر ينطبق على مشجعي الشركة.

لا يزال هذا الحدث سيُعقد في تمام الساعة 12:30 ظهرًا في ملعب أنديرا غاندي، ولكن سيتم إلغاء التجمعات الجماهيرية في هذا الحدث، وفي جميع أنحاء العالم بعد إقتراحات منظمة الصحة العالمية. خلال هذا الحدث، نتوقع أن تقوم Realme بالكشف عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro، بالإضافة إلى أول إسوارة للياقة البدنية من الشركة.

من المتوقع أن يضم الهاتف Realme 6 معالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio G90، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ونظام Android 10 مع واجهة Realme UI. وبالنسبة للهاتف Realme 6 Pro، فمن المفترض أن يأتي مع المعالج Snapdragon 730G، ومع أربع كاميرات في الخلف، فضلا عن شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وثلاث خيارات على مستوى لون الهاتف.