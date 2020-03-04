آبل ترسل حزمة الرعاية لموظفيها في الصين لمساعدتهم في مواجهة أزمة كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - فيما يخص تفشي فيروس كورونا، فإن الصين هي البلد الأكثر تضررًا بين جميع البلدان في العالم. هذا ليس مستغربًا بالنظر إلى أن المرض قد نشأ هناك. وكما تعلمون على الأرجح، فهذا أثر بشكل كبير على العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، فمعظم الشركات تعتمد على الصين لإنتاج منتجاتها.

آبل هي واحدة من تلك الشركات التي تأثرت، وكشركة لديها أيضًا موظفون في البلاد، فيبدو أنها تحاول تشجيعهم. تفعل ذلك عن طريق إرسال حزمة الرعاية للموظفين الذين تقطعت بهم السبل في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

تحتوي الحزمة هذه على مجموعة من الأشياء، وأحدها هو iPad الذي من المفترض أن يُساعد على إبقاء الموظفين مستمتعين بوقتهم والشعور بقدر قليل من الملل. ووفقا للرسالة المصاحبة لحزمة الرعاية، فهي تقول : ” إننا نرسل لك أطيب تمنياتنا نيابة عن فريق آبل بالكامل، مع CareKit آخر لك ولأسرتك. في الحزمة، ستجد عناصر الراحة وجهاز iPad الذي يمكن إستخدامه لتسهيل تعليم الأطفال عبر الإنترنت أو المساعدة في قضاء الوقت أثناء إقامتك الطويلة بعيدًا عن منزلك “.

في أخبار أخرى، تشير التقديرات إلى أنه بسبب تفشي فيروس كورونا، سيبقى عدد أكبر من الناس في منازلهم ويمكن لشركات مثل أبل أن تكسب أموال كثيرة من وراء ذلك.