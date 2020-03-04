تكنولوجيا: "فيسبوك" يتعهد بتوفير ملايين الإعلانات المجانية "للصحة العالمية" للتعامل مع كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى بأن شركته ستقدم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب زوكربيرج -عبر "فيسبوك"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن شركته "تركز على ضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة وموثوقة"، وذلك وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وتابع زوكربيرج قائلا: "هذا أمر بالغ الأهمية في حال حدوث أي حالة طوارئ، وتزداد أهمية الأمر بصورة خاصة عندما يكون هناك تدابير وقائية يمكن اتخاذها للتقليل من خطر الإصابة (بالفيروس)".

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كما أوضح: "نحن نوفر لمنظمة الصحة العالمية أكبر عدد ممكن من الإعلانات المجانية التي يحتاجون إليها في التعامل مع فيروس كورونا،إلى جانب أنواع الدعم العيني الأخرى".

وكانت شركة "فيسبوك" قد تعهدت أيضا، خلال الأسابيع الأخيرة، بتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بفيروس "كورونا" على منصتها.