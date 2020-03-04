تكنولوجيا: جوجل تقرر إلغاء مؤتمر المطورين Google I/O 2020 نتيجة لإنتشار فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث اليوم عن إلغاء فعاليات مؤتمر المطورين Google I/O 2020 التي كان من المقرر إنطلاقها من 12 إلى 14 من شهر مايو، حيث أوضحت الشركة في إعلانها اليوم صعوبة جمع المطوريين في مؤتمرها نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

مازالت تداعيات إنتشار فيروس كورونا تؤثر على العديد من الشركات حتى الآن، فبعد إلغاء مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة في شهر فبراير، وأيضاً معرض السيارات في جنيف، إلى جانب العديد من مؤتمرات الشركات المصنعة للهاتف، جاء إعلان جوجل اليوم ليؤكد على إلغاء مؤتمر المطوريين للعام 2020.

ولقد أكدت شركة جوجل في إعلانها الذي جاء في تغريدة على تويتر على أن الشركة ستعمل على البحث عن طرق جديدة للإتصال بالمطوريين، كما تعمل الشركة لاحقاً على عرض تفاصيل جديدة من خلال صفحة google.com/io.

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كما أشارت جوجل إلى أن الذين سجلوا لحضور الحدث هذا العام، سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في مؤتمر المطوريين المقرر عقده في 2021.

يذكر أن Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كان قد أعلن مؤخراً عن أن الشركة ستبدأ خلال هذا الأسبوع بدفع ميزة الدخول المجاني لخدمة Hangouts Meet لتتيح عقد مؤتمرات الفيديو بدءاً من الأول من شهر يونيو المقبل لجميع عملاء G Suite في الأسواق العالمية، لتتيح إستمرار الإتصال بين الشركات ودعم المدارس والشركات التي تأثرت بفيروس كورونا.

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