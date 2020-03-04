Sharp ستستخدم مصنع التلفزيونات الخاص بها لإنتاج أقنعة الجراحة للحد من تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - Sharp Corporation هي شركة يابانية متخصصة في الإلكترونيات قد يعرفها الغالبية بفضل التلفزيونات الخاصة بها. الآن وقد تباطأ إنتاج الأجهزة الإلكترونية والسلع الأخرى، قررت شركة Sharp إستخدام مصنعها المخصص لتصنيع التلفزيونات لصنع أقنعة الجراحة.

سيكون ذلك مفيدًا للحكومة اليابانية لأنها ستكون قادرة على إتاحة الأقنعة الجراحية لعدد أكبر من الأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن Sharp ليست وحدها من قام بذلك، فشركتها الأم، Foxconn فعلت الشيء نفسه في الصين لمساعدة عمالها على الأقل. وعلى الرغم من أن أقنعة الجراحة لا تكفي لإحتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أنها لا تزال تُساعد بشكل ما.

بالنظر إلى النقص الحاصل في توريد الأقنعة، فسوف تبدأ شركة Sharp بإنتاج 150 آلف قناع يوميًا. ويهدف مصنع Sharp في شرق أوساكا أيضًا إلى إنتاج 500 آلف قناع يوميًا باستخدام خطوط الإنتاج الخاصة به هناك. بغض النظر عمن بدأ ذلك، فهذه تُعتبر خطوة مهمة للحد من تفشي فيروس كورونا من خلال توفير الأقنعة للعمال أو ببساطة إنتاج المزيد من الأقنعة لعامة المواطنين.

إذا كنت لا تزال تتساءل، فإن أقنعة الجهاز التنفسي تُعتبر أفضل للحماية، ولكن خطوة Sharp لا تزال جيدة. في حالة الطوارئ العامة مثل هذه، كل مساعدة تكون مهمة. وفي هذه الحالة، تحاول شركة Sharp أداء دورها.