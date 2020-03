آبل توافق على تسوية بقيمة 500 مليون دولار بسبب تعمدها إبطاء هواتف iPhone القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما يتذكر البعض منكم، فمنذ عدة سنوات، واجهت شركة آبل مشكلة عندما إتضح أنها تقوم سرًا بإبطاء سرعة هواتف iPhone القديمة. على الرغم من أنه كان يُنظر إلى ذلك على أنه سلوك نهجته شركة آبل للدفع بالمستخدمين للترقية لهواتف iPhone الأحدث، إلا أنه إتضح في وقت لاحق أن شركة آبل تقوم بذلك كوسيلة لمنع إنطفاء هواتف iPhone عشوائيًا بسبب البطارية المتهالكة.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن شركة آبل لم تصرح بذلك حتى تم إكتشافها دفع الكثير من الناس للشعور بالإنزعاج، والآن يبدو أن شركة آبل ستفقد الكثير من الأموال بسبب ذلك. هذا وفقا لتسوية حديثة وافقت عليها الشركة والتي ستدفع من خلالها ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي للعملاء الذين تأثروا بهذه المسألة.

أساسًا، إذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية وتملك iPhone 6 أو iPhone 6 Plus أو iPhone 6S أو iPhone 6S Plus أو iPhone 7 أو iPhone 7 Plus أو iPhone SE، فسوف تكون مؤهلاً لمطالبة شركة آبل بدفع 25 دولار أمريكيًا لك. إستنادًا إلى وثائق المحكمة، يبدو أن شركة آبل ما زالت لا تعترف بأنها ربما كانت مخطئة في تصرفاتها، ولكنها قررت دفع التسوية لتجنب تكاليف التقاضي، والتي ربما كلفت شركة آبل أكثر.

التسوية الدقيقة غير واضحة لأنه لم تتم الموافقة عليها بعد، ولكن يمكن تعديلها إستنادًا إلى عدد هواتف iPhone المؤهلة لذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحد الأدنى للمبلغ الذي وافقت عليه شركة آبل هو 310 مليون دولار أمريكي، وقد يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.