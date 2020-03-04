الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح وأتربة وأمطار الجمعة المقبلة

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء والخميس سيشهدان إرتفاع في درجات الحرارة، على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية هذه الأيام بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأضاف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الهاتف ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجواء تستقر نسبيًا خلال هذه الأيام، لذلك لابد من متابعة الأرصاد يوميًا.

وأشار "شاهين" إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن الأجواء تكون كتلا هوائية وأتربة، إلى جانب الشوائب العالقة في الجو.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم الجمعة القادم سيكون هناك سحب وفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية على مناطق الوجه البحرى، وقد تمتد على القاهرة يوم الجمعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.